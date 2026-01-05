יצא השבוע לאור הספר "שי מהפרשה", מאת רס"ן שי שמריז הי"ד בשותפות עם רבו, הרב אליעזר קשתיאל. הספר רואה אור בהוצאת 'מעמק חברון' ומהווה מסמך רוחני וחינוכי מרגש ומעמיק.

רס"ן שי שמריז, בוגר המכינה הקדם־צבאית בעלי, נהרג בקרב במלחמת התקומה. במהלך שנות לימודיו במכינה הקפיד לשלוח למשפחתו בכל שבת דבר תורה קצר לפרשת השבוע, בו שילב עומק מחשבתי עם קריאה להנהגה אישית, בירור פנימי והתעלות מוסרית.

לאחר מותו לוקטו דבריו מתוך הכתבים, היומנים והנאומים שהותיר אחריו. את הפרשות שלא הספיק להשלים כתב במיוחד הרב קשתיאל, אשר תורתו ליוותה את שי בכל דרכו. "מאלה ומאלה - נבנה ספר זה. רב ותלמידו", נכתב בהקדמה לספר.

חלקו האחרון של הספר מוקדש לתיאורים על אורחות חייו, הנהגותיו האישיות וסיפורים מתוך מפגשיו עם חברים, חניכים ופקודים. באחד מקטעי כתביו נכתב, "תתבעו מעצמכם גובה. תתבעו עוצמה, גבורה, גדלות, מנהיגות... עד לכוכבים".

בדברי ברכה מרגשים שחתמו את הספר כתב הרב קשתיאל, "כמה חסרות לנו נשמות עדינות כאלה, טובות לב וישרות, ראינו במו עינינו את הנפש הישרה נמשכת לישרות שבתורה, את הרוח הטובה נדבקת לטוב האדיר שבתורה, והשמחה הזו הושבתה ואיננה".