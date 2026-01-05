כתובות נאצה רוססו בחזית תחנת גל"צ ללא קרדיט

כתובות גרפיטי עם מסרים מאיימים רוססו הלילה (שני) סמוך לאולפני גלי צה"ל וגלגלצ בעיר יפו.

"ראש הנחש, בגץ פרקליטות, מחש הכפירה החילונית, חובה להסיר, זמנכם קצוב, ימיכם ספורים", נכתב.

בתגובה על כתובות הנאצה שרוססו מחוץ לתחנת גלי צה"ל, מפורום בוגרי התחנה נמסר: "הבוקר נמצאו כתובות הגרפיטי האלה מחוץ לבניין גלי צה"ל ביפו. אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם האחראים להשחתה, וקוראים להפסיק את ההסתה נגד התחנה".

הממשלה אישרה לפני שבועיים פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת גלי צה"ל. לפי הצעת המחליטים הסופית, התחנה תרד מעל גלי האתר אחרי 75 שנה ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ. כ"ץ הורה להיערך להפסקת העסקתם של אזרחים עובדי צה"ל בתחנה, "בהסדרים ראויים ככל הניתן ובהתאם לכל דין".