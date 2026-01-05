אירוע חריג התרחש במהלך סוף השבוע בבסיס חיל האוויר נבטים שבדרום, כאשר חמ"ל הבסיס זיהה רחפן שטס מעל שטח הבסיס במשך מספר דקות.

מדובר באחד הבסיסים הרגישים ביותר של חיל האוויר, והאירוע עורר חשש כבד.

לפי הדיווח בערוץ i24NEWS, כוחות צה"ל הוזעקו למקום, ולאחר סריקות אותר חשוד, צעיר בן 21, שברשותו נתפס שלט הרחפן. הצעיר נלקח לחקירה, במהלכה טען, "צילמתי נחלים, אני גר סמוך".

למרות טענותיו, כלל כיווני החקירה נבדקים, כולל חשד לריגול עבור איראן. בשל הרגישות הביטחונית של הבסיס, שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב בחקירה.

בסיס נבטים נחשב ליעד אסטרטגי רגיש, אשר נתון לאיומים ביטחוניים לאורך השנים. בשנים האחרונות נרשמו מספר ניסיונות ריגול קודמים במקום.

מקורות בבסיס חיל האוויר נבטים מסרו כי מדובר בתופעה רחבת היקף. לדבריהם, רחפנים עוינים חודרים לבסיס מאזורים הסמוכים לערערה ומצלמים נקודות אסטרטגיות, בהן מגורי טייסים, מבנים צבאיים, חיילים ובני משפחותיהם.

בחיל האוויר ציינו כי נעשים ניסיונות להתמודד עם התופעה באמצעים מגוונים, אך עד כה לא נמצא פתרון אפקטיבי.

במשטרה מסרו כי הדיווחים על תקריות כאלה מתקבלים באיחור של יום או יומיים - מה שמקשה על נקיטת צעדי אכיפה בזמן אמת.