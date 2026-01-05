הרס בגבעת מקנה אברהם ללא קרדיט

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פשטו הלילה (שני) על גבעת מקנה אברהם בשטח B, הסמוכה ליישוב מעלה עמוס בגוש עציון, והרסו את המבנים במקום. זהו הפינוי השני בגבעה בתוך חודש.

על פי הדיווחים מהשטח, הדחפור שהובא למקום הרס בהוראת פקחי המנהל גם את מערכת החשמל הסולארית ששימשה את התושבים בעונת החורף, וכן את דיר העיזים.

תושבי הגבעה דיווחו כי שוב נעשה שימוש בעובדים ערבים לביצוע ההריסה, למרות מעורבותם לטענתם באירועים אלימים בעבר.

במקביל, חתם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט על צו שטח צבאי סגור בגבעה לתקופה של שנה שלמה. חמישה תושבים נעצרו הבוקר לאחר שביתם נהרס, בנימוק של הפרת הצו.

תושבי הגבעה הגיבו בחריפות להרס, ואמרו, "אחרי הלילה הזה קשה להשתחרר מן התחושה כי חזרנו 3 שנים לאחור. גל ההרס שאנו חווים בגבעות בחודש האחרון הוא חסר תקדים מאז הקמת הממשלה, ומצביע על ניסיון למגר עד חורמה את כל נקודות ההתיישבות פורצות הדרך שבולמות בגופן את הקמת המדינה הפלסטינית".

"זה לא יקרה", הצהירו, "גם אם שתיקתם המחפירה של שרי הממשלה תימשך. הגבעות הללו עוד יהפכו בעז"ה לישובים פורחים בארץ ישראל".

מצה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת כנגד מספר רכיבי בינוי לא חוקיים ישראליים שנבנו במרחב אלמינייה שבחטיבה המרחבית עציון. יודגש כי רכיבי הבינוי הוקמו בניגוד לחוק בשטח B. הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, בעקבות כך שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור".

עוד נמסר כי "צה"ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים לא חוקיים הפוגעים בבטחון ויציבות האזור".