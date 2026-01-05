אינה דנילוב, תושבת פרדס חנה בת 49, נדקרה למוות היום (שני) בפרדס חנה. בעלה של האישה, גבר בשנות ה-50 לחייו, נעצר בחשד למעשה.

לפני 11 חודשים הזעיקו בני משפחתם של הזוג את המשטרה לביתם בגין אלימות מצד העצור כלפי ילדיו. משהגיעה ניידת משטרה למקום בני המשפחה סירבו להגיש תלונה. האב נלקח לחקירה ושוחרר בתנאי הרחקה מבני ביתו. לאחר סיום התנאים המגבילים - שב לביתו.

לילי בן עמי, מנכ"לית פורום מיכל סלה, התייחסה הבוקר לאירוע: "התעוררנו לרצח נוסף - נרצחת שהפכה בעל כורחה לנרצחת הראשונה של 2026. הרגע סגרנו את שנת 2025 כאשר כל הסטטיסטיקות נשברו עם עליה של 76% ברצח נשים במשפחה ועליה של 1,600% ברצח בירי".

"הרצח הבוקר מצביע שהמגמה של גרף הרציחות העולה באסקלציה אקספוננציאלית מבהילה. פיצוצי המשנה של מלחמת חרבות ברזל הביאו אותנו מעבר לקו האדום. אנחנו בתוך האירוע - מצב חירום של הדרדרות בביטחון נשים בביתן. ולמרות זאת כבר שנתיים יש התעקשות לא לקיים דיון קבינט אחד בנושא".

יפעת סלע, יו"ר תנועת אמונה, אמרה בעקבות רצח האישה: "שנת 2026 רק החלה וכבר אישה נוספת איבדה את חייה באכזריות, על פי החשד בידי האדם הקרוב לה ביותר. זהו אירוע מזעזע שממשיך את השנה שהסתיימה עם עלייה מדאיגה במספר הנשים שנרצחו בישראל, וממחיש עד כמה מדובר בתופעה מערכתית. אלימות בתוך המשפחה אינה גזירת גורל, היא כשל חברתי שמחייב טיפול נחוש, מתמשך ורב-מערכתי. המדינה חייבת לפעול באופן מיידי בחקיקה, באכיפה, במניעה ובחינוך, כדי שנשים לא ימשיכו לשלם בחייהן על אדישות, הזנחה ואי לקיחת אחריות".