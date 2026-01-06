יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, טוען בראיון באולפן ערוץ 7 כי לא רק שהרפורמה המשפטית לא נכשלה, היא חיה, בועטת וניצחה בזירות החשובות ביותר.

"בלי הרפורמה דוד זיני לא היה ראש השב"כ ורומן גופמן לא היה ראש המוסד", הוא אומר ומדגיש כי ההצלחה נמדדת בשינוי התודעתי העמוק שעבר המחנה הלאומי. "אם בעבר מערכת המשפט נהנתה מחסינות ציבורית וממעמד של קדושה, היום השאלות נוקבות וברורות".

רוטמן מצביע על הקונצנזוס הרחב בימין, ואף בקרב הציבור הכללי, בדבר הצורך לבדוק ולחקור את תפקוד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי סביב מחדלי ה-7 באוקטובר.

גם במישור החקיקתי, הוא מצביע בגאווה על ביטול עילת הסבירות ועל שינויים מבניים שכבר קרו, כמו בתחום נציבות תלונות הציבור על שופטים. "לראשונה בתולדות מדינת ישראל נציב תלונות הציבור על השופטים קבע שיש תלונה מוצדקת נגד נשיא בית המשפט העליון בנושא ניגוד עניינים. זה לא קרה מעולם. זה בזכות החוק ששלל מנשיא בית המשפט העליון את הסמכות למנות את המבקר של עצמו".

נושא כאוב נוסף שעולה בשיחה הוא המחיר האישי והמשפחתי. התמונות של רוטמן ואשתו חנה מותקפים ברחובות ניו יורק נצרבו בתודעה. רוטמן מודה שהחוויה הייתה קשה יותר לאשתו מאשר לו. "אני רגיל לדברים האלה אבל לחנה זה היה יותר קשה".

המסר שלו למבקריו ברור וחד. "תקללו אותי אם תרצו. כל זמן שאני מרגיש שאני נאמן לציבור ששלח אותי, ונאמן לקדוש ברוך הוא ולערכים, אז אספוג ביקורת. זה לא נורא".

רוטמן מתייחס לסוגיית חוק הגיוס ומבין את הכאב של מי שדורשים שיוויון - אך מבקש מהציבור הדי להבדיל בין זעקה לבין פתרון. "יש כאלו שפועלים למציאת פתרון, יש כאלו שרק רוצים שהאירוע ייפתר כבר", הוא אומר. לשיטתו, רוב הציבור, גם זה שכועס, מבין ששבירת הכלים מול החרדים או הפלת הממשלה לא יביאו לגיוס של חרדי אחד נוסף.

הוויכוח, הוא מדגיש, הוא לא על המהות אלא על הדרך הפרקטית להביא לשינוי בחברה החרדית מבלי לדרדר את המדינה למלחמת אחים. "השאלה היא האם אנחנו מעלים את הציבור החרדי ואת מדינת ישראל על מסלול של השתלבות או על מסלול של התנגשות. אין לכך תשובה קלה".

לקראת שנת הבחירות המתקרבת, רוטמן צופה סערה, ומעריך שהן יעסקו במידה רבה במערכת המשפט, נושא שלדבריו נמצא היום בראש סדר העדיפויות של הבוחר הישראלי.