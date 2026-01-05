מכון פוע"ה חונך בית - ומרגש לבבות

יש רגעים שבהם הקירות מדברים, ויש בתים שהם הרבה יותר מלבנים ובטון. מחר (שלישי) יתקיים אירוע חנוכת הבית המרגש של מכון פוע"ה - מקום שהפך מזמן לבית עבור עשרות אלפי זוגות בישראל.

זהו לא רק טקס רשמי, אלא רגע של חיבור עוצמתי בין עבר, הווה ועתיד.

ההכנות לאירוע בעיצומן:

לראות את הלב דרך העיניים

במרכז האירוע תיחנך תערוכה ייחודית "שותפים למסע החיים", המוציאה את הסיפורים מהקליניקה ומהפסיקות ההלכתיות אל הלב. המבקרים לא רק יצפו במיצגים, אלא יעברו מסע אינטראקטיבי ומרגש בין האתגרים, רגעי התקווה וההצלחות של המשפחות שעברו בשערי המכון. זו חוויה אנושית עמוקה שמאפשרת להרגיש מקרוב איך ידע מקצועי ורגישות יוצרים שינוי אמיתי בחיים.

"זוגות שמגיעים אלינו לא מחפשים רק פתרון טכני או פסק הלכה", מסביר עמיחי רמר, מנכ"ל המכון. "הם זקוקים למקום שמכבד אותם ומעניק ביטחון בתוך המורכבות שהם חווים. המבנה הזה נבנה כדי לשדר בדיוק את זה".

תערוכה ייחודית "שותפים למסע החיים" צילום: הסברה ותקשורת מכון פוע"ה

העתיד כבר כאן: במהלך האירוע תתקיים הנחת אבן הפינה למרכז המבקרים במעמד הרב שלמה משה עמאר, הראשון לציון, מר משה לאון, ראש העיר, בצלאל סמוטריץ, שר האוצר, רבנים, רופאים ושותפים לדרך, יהיה זה מרכז חווייתי חדשני שיהווה מוקד של ידע וחיבור, עבור מתמודדי הפוריות ומשפחותיהם ועבור אנשי הטיפול ויסייע להם בשלבי המסע.

הרב מנחם בורשטין, מייסד וראש המכון, מדגיש שהלב נשאר אותו לב: "אנו עונים לכל אחד לפי דרכו ולפי הרב שלו. המטרה שלנו היא לא רק לתת תשובה - אלא לראות את האדם, את הזוג הניצב מולנו ולהוסיף חיים.

חנוכת הבית ביום שלישי היא הרבה יותר מטקס - היא הצהרה על מחויבות עמוקה להמשיך בבנייה ובעשייה מתוך אמונה ושליחות. זו הזדמנות לחגוג שותפות אמיתית בין יוזמה ערכית לתמיכה קהילתית, עם הפנים קדימה לעתיד של חיבור ותמיכה ללא תנאי".