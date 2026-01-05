​מגיל קטן ידעו כולם שהם "משהו גדול"

קהילת עלי יוצאת להקמת משכן קבע לבית הכנסת, שינציח את דמותם של סרן גבריאל שני וסרן איתן שכנזי הי"ד - קצינים, אנשי תורה ורעים לקהילה, שנפלו בקרבות הגבורה בעזה.

להשתתפות בהקמת הבית לזכרם של גבריאל ואיתן - לחצו כאן

​גבריאל, בן 28 בנופלו, גדל ביישוב יקיר והיה דמות ומופת לנוער השומרון. מי שהכיר אותו מילדות מספר על ילד בוגר ורציני מכפי גילו, שתמיד היה הראשון להושיט יד ולעזור.

חבריו הקרובים הספידו לו , "גבריאל היית גיבור ברוח ובחומר". אהבתו הגדולה לארץ ישראל באה לידי ביטוי בכל רגע פנוי - הוא טייל לאורכה ולרוחבה, אך החיבור העמוק ביותר שלו נרקם בבית המדרש בעלי, שם גילה את עוצמת התורה שכל כך אהב.

גבריאל הנהיג בעוז ובענווה. במלחמה בחר לפקד דווקא על חבריו מהסדיר בגדוד הסיור - אתגר מנהיגותי שדרש בגרות יוצאת דופן. הוא הנהיג אותם בשקט ובטוטאליות, עד נפילתו הגורלית בחאן יונס בזמן שסרק מבנה תחת אש. יחד איתו, בניסיון לחלצו, נפל חברו לפלוגה יובל ניר ז"ל.

יובל אשתו מספרת על מסירותו למשפחה ואהבתו לילדיו, לצד לימוד תורה מעמיק ומסירות למען כלל ישראל.

גבריאל ויובל קבעו את ביתם בעלי ובנו אותו ב"קסם וטוהר". גבריאל הותיר אחריו את יובל ושלושה ילדים: צור, רווה, ורז אביה שנולדה ארבעה חודשים לאחר נפילתו.

הלוויותו של סרן גבריאל שני ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

​לצידו של גבריאל בזיכרון הקהילתי ניצב סרן איתן ישראל שכנזי ז"ל, שגדל בחצור הגלילית והתעצב בבית המדרש של מכינת 'בני דוד'.

איתן היה דמות של "תורה ועבודה" במובן העמוק ביותר. הוא שירת ביחידת 'אגוז' וביצע שורת תפקידי פיקוד בנח"ל, כשהוא משלב מקצועיות חסרת פשרות עם ענווה גדולה. "איתן תמיד חיפש איפה הוא יכול להוסיף אור," מספרת אשתו הלל. "היה לו חשוב שהתורה לא תישאר רק בספרים, אלא תהפוך למעשים, לקהילה, לחיוך".

להשתתפות בהקמת הבית לזכרם של גבריאל ואיתן - לחצו כאן

​המנהיגות שבקודש: בין השדה לבית המדרש

​איתן נודע ביראת השמיים המיוחדת שלו, שחלחלה גם לפקודיו בשטח. לא היה מצב שדיברו לידו לשון הרע, והוא הקפיד על שפה נקייה ומכבדת בפלוגה. בזמן הלחימה, הפגין איתן את מה שהגדיר כ"קודש שבחול": בעוד שברגעי רגיעה היה ניתן למצוא אותו בבית הכנסת בבסיס בלימוד ותפילה, בשיא המלחמה בחר ללמוד ערבית בכוחות עצמו כדי להיות המקצועי ביותר במשימתו להשבת החטופים - חלום עליו דיבר בלילות והלהיב בו את חייליו.

​איתן נפל בקרב בבית חאנון מפגיעת מטען, כשהוא מוביל את חייליו בקו הראשון לצד מפקדו רס"ן דביר ציון רווח ז"ל.

​הבית שבנו בטוהר וקדושה

​עבור משפחתו של גבריאל, כמו עבור משפחתו של איתן והקהילה כולה, בית הכנסת החדש הוא התגשמות החלום של יקיריהם: לבנות קומה נוספת של תורה וקדושה בלב השומרון.

​שני הקצינים, שהיו אמורים לצאת לקורס מ"פים זמן קצר לאחר נפילתם, ייצגו את השילוב המופלא שבין ספרא לסייפא.

המנהיגות שלהם הייתה צריכה להמשיך קדימה, וכעת הקהילה מבקשת להמשיך אותה דרך הבניין החדש.

סרן איתן שכנזי הי"ד צילום: באדיבות המשפחה

​"הזיכרון הופך לחיים"

​התוכניות כבר מוכנות, השטח הוקצה, וכעת הקהילה פונה לעם ישראל:

בואו להיות שותפים בבניית הבית.

הבית שבו קול התורה של גבריאל ואיתן ימשיך להדהד, הבית שבו הילדים שנותרו יגדלו לתוך מורשת של גבורה וענווה.

​"לבנות בית לזכר גבריאל ואיתן זו ההנצחה מרגשת מאוד שמזוהה מאוד עם הערכים שלהם עם האהבה לתפילה וללימוד תורה" מסכמים בקהילה. "הם לא רק נלחמו על הבית - הם היו הבית עבורנו. עכשיו תורנו לבנות להם מקום קבע שיפיץ את האור שלהם הלאה".

​לחצו כאן, היו שותפים ובנו איתנו את הבית לזכרם של גבריאל ואיתן >>