רגע לפני היציאה לאליפות אירופה בכדורמים שתתקיים בבלגרד שבסרביה, הגיעה נבחרת הגברים של ישראל לעוטף עזה לסיור ביישובים שנפגעו קשות בבוקר ה-7 באוקטובר.

הסיור המיוחד שערכו ביישובי עוטף עזה, היה כחלק מתהליך ההכנה הערכי והמקצועי לקראת היציאה לאליפות אירופה, אליה תמריא הנבחרת ביום רביעי הקרוב, אליפות שתתקיים בבלגרד שבסרביה בין ה-10 ל-25 בינואר, במה שתהיה הפעם השלישית ברציפות שישראל לוקחת בה חלק.

הסיור נועד לחבר את השחקנים והצוות המקצועי לערכים, לשורשים ולמשמעות של ייצוג מדינת ישראל - מעבר להיבט הספורטיבי.

"זהו יום שהוא חלק בלתי נפרד מההכנה שלנו לאליפות אירופה", אמר מאמן הנבחרת טל גרונדמן. "עם חיבור עמוק למה שאנחנו מייצגים כנבחרת וכמדינה".

תחנתם הראשונה של שחקני הנבחרת הייתה בנתיב העשרה. במקום נערכה תצפית והיכרות עם סיפור היישוב, ביקור בגן ה-20 ועצירה ליד דגל ישראל הגבוה בעולם. בהמשך המשיכה המשלחת לקיבוץ ניר עוז, שם שמעו השחקנים סקירה על אירועי ה-7 באוקטובר, עברו באנדרטת התצפיתניות ונחשפו מקרוב לסיפורי היום הקשה שפקד את האזור.

הסיור נמשך לקיבוץ מפלסים. במקום שמעו השחקנים את סיפור הגבורה של כיתת הכוננות המקומית, ובמרכזו שיחה עם ירדן רסקין, חבר כיתת הכוננות שלחם בשבת השחורה. העדות האישית והישירה הותירה רושם עמוק על אנשי הנבחרת.

גרונדמן הוסיף: "זה אחד הימים המשמעותיים ביותר שעברתי כמאמן, ובוודאי כמאמן נבחרת. לשמוע את הסיפורים מקרוב נותן פרופורציות לחיים ומחזק את השורשים שלנו. זה לא פשוט, זה קשה, אבל זה גם נותן כוח ותחושת שליחות - להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואת מי אנחנו מייצגים".

"אחרי שאתה שומע את סיפורי הגבורה ואת מה שאנשים עברו כאן, אתה מבין כמה חשוב לייצג את המדינה הזו בכבוד, דווקא עכשיו", הוסיף גרונדמן.

בשורות הנבחרת הדגישו גם השחקנים עצמם את המשמעות המיוחדת של היום. קפטן הנבחרת, עידו גולדשמיט, אמר: “להגיע היום לעוטף כמה ימים לפני היציאה לאליפות אירופה זה משהו שמאוד מאחד אותנו כקבוצה ונותן פרופורציה למה שאנחנו עושים ואיפה אנחנו נמצאים, מול הדברים שהאנשים והאחים שלנו חוו כאן. מצד שני, זה גם נותן לנו גאווה גדולה - להרגיש שאנחנו מייצגים את המדינה שלנו בחו"ל ורוצים להראות שמה שניסו לעשות לנו לא יעצור אותנו. נמשיך לעשות את שלנו ולייצג את ישראל בכבוד".

נבחרת הגברים של ישראל בכדורמים שסיימה את האליפות הקודמת במקום ה-16, הוגרלה לבית קשה במיוחד שכולל בין היתר את אלופת העולם ואלופת אירופה נבחרת ספרד, האלופה האולימפית נבחרת סרביה ונבחרת הולנד החזקה - שלוש הנבחרות הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הבא, כאשר המשחק הראשון של ישראל ייערך כבר בעוד חמישה ימים מול אלופת העולם ואלופת אירופה נבחרת ספרד.

“אנחנו מודעים להבדלי הרמות ולגודל האתגר", אמרו בנבחרת. "עצם ההגעה לאליפות אירופה, אחרי מה שעברנו, ממלאת אותנו גאווה ורצון להראות שמה שהמדינה חוותה - לא יעצור אותנו".