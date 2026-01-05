טליק גואילי נואמת בכנס ערוץ 7

במשכן הכנסת נערך היום (שני) אירוע הצדעה למשפחות פורום "הגבורה" ופורום "התקווה", ביוזמת חבר הכנסת אוהד טל.

האירוע התקיים בנוכחות שרים וחברי כנסת רבים, ועמדה במרכזו קריאתם של בני משפחות שכולות ומשפחות חטופים להמשיך בלחץ הצבאי על חמאס.

במרכז הדברים עמדה אמו של שוטר היס"מ רן גואילי, טליק גואילי, שנחטף לעזה. גואילי פנתה בדמעות לנוכחים, ואמרה, "אנחנו הורים גאים לרני, שהוא באמת גיבור ישראל. רן חיסל 14 מחבלים, אולי יותר, והגן בגופו על קיבוץ עלומים. חמאס מתעתע בנו, אבל אין סיכוי שהם לא יודעים איפה הוא. לא יכול להיות שזרקו אותו באיזה בור או פח".

היא קראה למקבלי ההחלטות להימנע מהקלות לאויב, "אני קוראת לכם - אל תפסיקו. אל תתנו להם לעבור לשום שלב מבלי שמחזירים את רני. חייבים לעשות את המקסימום. לא מתקדמים לשום מקום, לא נותנים למפלצות להתפתח, ואי אפשר לשקם את עזה לפני שרני חוזר".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תמך בקריאתה, ואמר, "אני פונה מכאן לראש הממשלה - בשום פנים ואופן לא לפתוח את מעבר רפיח, ולא להתקדם פרומיל עד שרן חוזר! כי זו חובתנו. חמאס יכול להשיב את רן לקבר ישראל".

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, התייחס לדבריה של גואילי, ואמר, "הכנס הזה הוא בסימן 'מרימי רוח העם'. במקום להיסחב על האלונקה נכנסתם תחתיה. הפכתם את הכאב האישי שלכם לתקווה לאומית. יש מי שמרים את רוח העם מתוך ניצחון ומדליות, ויש מי שמרימים את רוח העם תוך שהם שותתי דם. וזו גדולה שאין לה שיעור".

האב השכול איציק בונצל אמר בכנס: "במשך שנתיים אני דופק כאן על הדלתות בכנסת ובמשרדי השרים. השפלתם אותי, ביזיתם אותי, וגם אם את הכל אני מקבל באהבה למען המשפחות השכולות - הכאב הוא צורב והתחושות קשות. אני לא פועל כאן כדי לקבל הטבה לעצמי או למשפחתי; כפי שאתם יודעים, ברוך השם, אינני זקוק לזה באופן אישי. אני כאן בשם אלו שאין להם קול, בשם אלו שקורסים תחת הנטל. לכן, אני פונה לכל חברי הכנסת והשרים מכל קצוות הקשת הפוליטית: אנו דורשים מכם לקבל על עצמכם לסיים עוד במשמרת הזו את תיקון חוק משפחות השכול! הגיע הזמן להפסיק עם הגמגום ולהסדיר סוף-סוף את ההכרה באחים השכולים וביתומים - לא כחסד זמני, אלא כזכות המגיעה להם עד סוף חייהם".

יוזם האירוע, ח"כ אוהד טל, שיבח את עמידת המשפחות בניסיון, ואמר, "כולנו צריכים לחיות בתודעה שהחיים מתנקזים לרגע אחד של 'עקדה'. אתם, כל אחד ואחת מכם, עמדתם בניסיון הזה, אתם אברהם ויצחק של הדור שלנו". יש מי שחושב שההיסטוריה נכתבת על ידי גנרלים, אבל האמת היא שהיא נכתבת על ידי אנשים רגילים שמקבלים החלטות בלתי רגילות. אתם לא אורחים כאן, אלא בעלי מניות ברוח ובניצחון".

רגע מרגש נרשם כאשר שורד השבי איתן מור נכנס לאולם וזכה למחיאות כפיים ממושכות מהקהל.

באירוע השתתפו עוד השרים אורית סטרוק, מיקי זוהר ואופיר סופר, וכן חברי הכנסת יולי אדלשטיין, עמית הלוי, אריאל קלנר, אלי דלל, משה סלומון, טלי גוטליב ומיכל וולדיגר.

נציגי האופוזיציה לא נכחו באירוע, והיעדרותם זכתה לביקורת חריפה מיהושע שני, אביו של סרן אורי שני ז"ל: "זו תעודת עניות לאופוזיציה שאף לא נציג אחד הגיע. הבנים שלנו נפלו להגן על כל עם ישראל, לא על הקואליציה".