בית המשפט המחוזי בירושלים נתן פסק דין הדוחה עתירה שהגישה המועצה המקומית פרדס חנה־כרכור נגד שר הדתות ומשרד הדתות, שעניינה מינוי ממונים למועצה הדתית ביישוב.

במוקד העתירה עמדה טענת המועצה כי היא הייתה חלק מ"משחק מכור מראש", שבו שר הדתות לא התכוון לכונן מועצה דתית בפרדס חנה־כרכור. עוד נטען כי מתוך אינטרסים אישיים ופוליטיים עשה שר הדתות שימוש לרעה בסמכותו למנות ממונים.

המועצה טענה כי סיעת ש"ס המקומית זכתה בבחירות במנדט אחד בלבד, וכי במינויו לממונה "הוא השתלט על המועצה הדתית בניגוד גמור לכוח הסיעתי שלו". משכך, עתרה המועצה "לבטל את מינוי הממונים לאלתר".

בית המשפט דחה את כלל הטענות, ובחלקן אף קבע כי הן "נעדרות בסיס של ממש", "נעדרות אחיזה" וכי "אין ממש בטענות". בפסק הדין צוין כי החלטת שר הדתות ומשרד הדתות להימנע מאישור רשימת הנציגים נסמכה על חסרים ותהיות שהועלו בפני העותרת בזמן אמת ולא זכו למענה מספק מצדה.

עוד נקבע כי "המסקנה כי ההרכב שנבחר אינו עומד בתנאים הנדרשים בחוק ובמיוחד אינו מייצג באופן הולם ומאוזן את יחסי הכוחות של הסיעות המרכיבות את המועצה לרבות את סיעות האופוזיציה, מבוססת כדבעי ואין עילה להתערבות בה".

בפסק הדין נכתב כי ראש המועצה טען במכתבו מלפני כמעט שנה כי לסיעת האופוזיציה ניתן לשייך נציג מסוים, אולם אותו נציג לא מילא בשאלון את שם הסיעה שאותה הוא מייצג, ונקבע כי "ובהיותה של הסיעה סיעה חילונית, מובן כי ישנו קושי רב בטענת ראש המועצה".

בית המשפט ציין כי בפועל נותרה סיעת האופוזיציה הגדולה ביותר, המונה שלושה חברים, ללא ייצוג מתאים במועצה הדתית.

עוד נקבע כי ניתן לסיעת הציונות הדתית ייצוג מופרז וחסר פרופורציה במועצה הדתית לעומת כוחה המספרי במועצה המקומית, כאשר חמישה מתוך שבעה נציגים שנבחרו משתייכים לציונות הדתית, אף שלסיעה חבר מועצה אחד בלבד מתוך חמישה עשר. נקבע כי הרשימה רחוקה מלשקף ייצוג נאות להרכב המועצה המקומית בהתאם לתוצאות הבחירות.

העותרת האשימה את החלטת שר הדתות ומשרד הדתות בחוסר סבירות ובחוסר תום לב, אולם טענה זו נדחתה. השופט אימץ את מסקנות שר הדתות ומשרד הדתות וקבע כי לא ניתן להשלים את חידוש פניה של המועצה הדתית, בין היתר בשל פערים שהתגלו, הרכב המורכב ברובו ממגזר אחד, פרטים חסרים ואי עמידה בתנאי הכשירות הנדרשים.

ראש המועצה לשעבר, הגר פרי יגור, מסרה לערוץ 7, "ההחלטה ודברי ביהמ"ש מדברים בעד עצמם. מזל, שאנו עדיין מדינת חוק".