המשטרה במדינת אוהיו בארה"ב עצרה חשוד בעקבות אירוע חריג שהתרחש הלילה (שני) בביתו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי-די ואנס, בעיר סינסינטי.

לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, סוכני השירות החשאי ומשטרת סינסינטי הוזעקו לזירה לאחר שדווח על מספר חלונות מנופצים בנכס המשמש את משפחת ואנס.

גורמים המעורבים בחקירה מסרו כי החשוד נצפה נמלט מהאזור ונעצר זמן קצר לאחר מכן. נכון לשעה זו, לא ידוע על מניע ברור למעשה, והחקירה נמשכת.

לפי הדיווחים, בני משפחתו של סגן הנשיא לא שהו בבית בזמן האירוע, ומעריכים כי עזבו את המקום בימים האחרונים.

התקרית אירעה זמן קצר לאחר שמגבלות האבטחה שהוטלו על הנכס הוסרו.