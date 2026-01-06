כביש אלון השתנה בזכות החווה

במשך שנים ארוכות נחשב ציר אלון לאחד הצירים המסוכנים במרחב בנימין. ציר מרכזי המחבר בין יישובי האזור לירושלים, אך כזה שנסיעה בו לוותה באיום מתמיד של יידויי אבנים, בקבוקי תבערה, מטענים ואירועי טרור חוזרים.

עבור תושבים רבים, הנסיעה בכביש הייתה עניין של שגרה רוויית חשש. אחרים העדיפו להמנע מהגעה אליו ולנסוע בדרכים חלופיות שמאריכות את הדרך.

המציאות הזו החלה להשתנות עם הגעת אנשי החווה לשטחי המרעה שצמודים לציר אלון והקמת חוות מצודת דוד, חווה חקלאית והתיישבותית שהוקמה בנקודה אסטרטגית בין הכפר העוין אל־מועייר לבין כביש אלון. נוכחות רציפה בשטח, מרעה יומיומי ותפיסת מרחב עקבית יצרו שינוי ממשי: ירידה חדה בהיקף האירועים נגד נוסעי הציר, והחזרת תחושת הביטחון לאזור.

צילום: חוות מצודת דוד

כביש אלון בטוח יותר - בזכות החווה. עזרו להמשיך לשנות מציאות.

מאחורי החווה עומדים אביתר ובתיה קארו, הורים לשבעה, שפועלים כבר קרוב לחמש עשרה שנה בעולם החוות וההתיישבות. דרכם החלה בעדי עד ובהמשך בגבעת גל יוסף, ולאחר הפיגוע שבו נרצח מלאכי רוזנפלד הי"ד הקימו את חוות מלאכי השלום - חווה שפונתה מספר פעמים אך לבסוף הפכה ליישוב רשמי עם עשרות משפחות.

גם לאחר מכן לא עצרו. בני הזוג המשיכו לחוות תאנה, שם פעלו במשך שנים עם עדר עיזים, חקלאות ועבודה חינוכית עם נוער שמשתלב בתוכנית לימודי בגרות וממשיך לגיוס ליחידות קרביות.

אלא שביום כיפור לפני כשנה וחצי, במהלך מסיק שערכו ערבים באזור, הותקפו רועים מהחווה. האירוע הזה סימן נקודת מפנה: ההבנה שלא ניתן להסתפק בנקודה אחת, ויש צורך לחצות את כביש אלון ולבסס אחיזה גם בצדו המערבי - מול מקור האיומים.

כך הוקמה חוות מצודת דוד. ימים ספורים לאחר העלייה לשטח נפל דוד ליבי הי"ד, והחווה נקראה על שמו. המקום, שנקרא בפי הערבים “אל־קלע" - המצודה, הפך למצודה של נוכחות יהודית, הגנה ואחריות אזרחית.

ולמוקד תצפית קבועה של הצבא על הכפר והציר.

מאז, החווה עומדת בחזית. “את הטרור שנוסעי כביש אלון היו סופגים בעבר, סופגת היום החווה", אומר אביתר קארו. “יש ניסיונות מתמשכים לפגוע, להרתיע ולהבריח אותנו, בהצתות הרעלות של הצאן ותקיפות רועים - אבל התשובה שלנו ברורה: העמקת האחיזה והרחבת המרעה".

מציאות חדשה הושגה - אבל היא שברירית. אל תתנו לה להתפוגג.

כיום פועלים בחווה גם נערים מתנדבים, חלקם בגיל תיכון, המשתלבים בעבודה חקלאית, במרעה ובהכנה לשירות צבאי. הנוכחות היומיומית שלהם בשטח יוצרת רצף התיישבותי אמיתי - כזה שמונע חזרה למציאות של הפקרות ביטחונית.

על רקע ההתנכלויות החוזרות מאל־מועייר והבנת גודל האחריות המוטלת על החווה, יצאו אביתר ובתיה קארו בימים אלו לקמפיין גיוס המונים. מטרת הקמפיין ברורה: לחזק, לבסס ולהרחיב את האחיזה בשטחים הפתוחים סביב כביש אלון, להעמיק את הפעילות החקלאית והביטחונית, ולהבטיח שהשינוי שהושג לא יהיה זמני.

חוות מצודת דוד אינה עוד יוזמה חקלאית. היא קו הגנה אזרחי, התיישבותי וביטחוני, שמוכיח פעם אחר פעם כי נוכחות בשטח משנה מציאות. כעת, מבקשים אנשי החווה לחזק את המהלך - לפני שהטרור ירים שוב ראש.

כל תרומה מחזקת את מי שעומדים בחזית - בשביל כולנו.