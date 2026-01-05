רינה מצליח, לשעבר עיתונאית חדשות 2 וכיום חברת מועצה בעמותת 121, שוחחה עם עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ברדיו 103fm, במלאת 20 שנה לשבץ שבו לקה ראש הממשלה דאז, אריאל שרון.

בשיחה חשפה מצליח כיצד הייתה הראשונה לדווח על התמוטטותו של שרון, ערב הדרמה הרפואית שהובילה לאובדן הכרתו ולסיום כהונתו כראש ממשלה.

"אני פרסמתי ראשונה את ההתמוטטות הראשונה של שרון", סיפרה מצליח. "הוא התמוטט פעמיים, וההתמוטטות היותר חשובה מבחינה עיתונאית הייתה הראשונה", סיפר המצליח. "בדיוק ערכתי כתבה על שרון, והייתי מאופרת ולבושה, ומוכנה להיכנס לאולפן. אז אני מקבלת טלפון ששרון התמוטט והוא בדרך לבית חולים. זה היה וואו, לא היו לו שום בעיות בריאות".

כשנשאלה מי העביר לה את המידע, השיבה בנחרצות: "אפילו בעוד מאה שנה, אפילו מתוך הקבר לא יוציאו את זה ממני. לכל עיתונאי יש מעט מאוד מקורות שהוא יכול לקבל מהם ידיעה בלי לבדוק אותה, לפחות ככה היה בזמני, וזה הגיע ממקור ברזל".

מצליח תיארה כיצד מסרה את הסקופ בזמן אמת למנהליה, שלום קיטל ואבי וייס: "אני אומרת להם ששרון התמוטט ושהוא בדרך להדסה והולכת לעורך. בדרך נפל להם האסימון מה אמרתי. הם רצו אחריי ואמרו שהם צריכים לאמת את זה, כי זו ידיעה שהופיעה משום מקום".

לדבריה, גם הדוברים הרשמיים הופתעו מהמידע: "התקשרנו לדובר שלו והוא לא ידע מזה. התקשרו לדוברת של בית החולים הדסה, והיא אמרה: 'עזבו אותי, אני מכינה ארוחת ערב לילידם שלי'".

גם לאחר ששידרה את הסקופ המרעיש, התחושה מסביב הייתה מבולבלת. "בסוף נכנסתי לשידור ושידרתי, ובמשך רבע שעה לא רצו לשדר את זה, כי חשבו שזו נפילה. משם כל הסיפור של שרון התחיל להתגלגל".