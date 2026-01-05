עשרה בני אדם הורשעו ביום שני בבית המשפט בפריז לאחר שהפיצו תאוריות קונספירציה שקריות נגד רעיית נשיא צרפת, בריז'יט מקרון.

מדובר בשמונה גברים ושתי נשים, בגילאי 41 עד 60, אשר פרסמו או הפיצו תכנים שטענו כי מקרון נולדה כזכר בשם ז'אן-מישל טרוגנו.

על פי פסק הדין, חלק מהנאשמים אף השוו את פער הגילאים בין נשיא צרפת לאשתו, העומד על 24 שנים, ל"פדופיליה". בית המשפט קבע כי הפצת הפרסומים נעשתה מתוך כוונה לפגוע במקרון, תוך שימוש בביטויים משפילים ומעליבים.

הנאשמים נידונו לעונשי מאסר על תנאי של עד שמונה חודשים, כאשר חלקם חויבו גם בהשתתפות בקורס בנושא הטרדה מקוונת. אחד מהם, יזם נדל"ן שנעדר מהדיון, נידון לשישה עונשי מאסר בפועל.

במקביל, בני הזוג מקרון הגישו תביעה בארצות הברית נגד בעלת הפודקאסט הימנית-שמרנית קנדיס אוונס, אשר חזרה גם היא על הטענות בנוגע למגדרה של רעיית הנשיא. בכתב התביעה צוין כי מדובר בטענה שקרית, וכי ז'אן-מישל טרוגנו הוא למעשה אחיה הבכור של בריז'יט מקרון, המתגורר כיום בעיירה אמיין בצפון צרפת.

עורך דינה של מקרון, ז'אן אנוקי, אמר לאחר פסק הדין, "הדברים החשובים ביותר הם קורסי המניעה והלמידה על הטרדה מקוונת, והשעיית חלק מהחשבונות רשתות החברתיות".