הרב ד"ר אליהו (רחמים) זיני, באמצעות באי כוחו, עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט, טל שחף ויהודה שוורץ, הגיש תביעה על סך חצי מיליון שקלים נגד עיתון הארץ, בטענה למסע הכפשות מתוזמר נגדו ונגד בני משפחתו.

מהתביעה עולה כי ביום 4.9.2025 פורסמה כתבת שער נרחבת במוסף הארץ, מאת הכתב הילו גלזר, תחת הכותרת: "כבר היו אישים קיצוניים בצמרת המדינה. ראש שב"כ כמו דוד זיני עוד לא היה".

כתב התביעה

לפי התביעה, הכתבה נועדה ליצור "אווירה דרמטית וקודרת", בין השאר באמצעות שימוש בפונט מוגדל ורקע שחור, ותוך הפניית אצבע מאשימה כלפי דוד זיני, ראש השב"כ הנכנס - ובייחוד כלפי דודו, הרב אליהו זיני.

הטענה המרכזית בתביעה נוגעת לכך שגלזר ייחס לרב זיני פרסום מאמר בספר "ברוך הגבר", שבו, לטענתו, הילל את הטבח במערת המכפלה וטען כי "האיסור 'לא תרצח' לא חל על יהודי שהורג גוי".

לטענת הרב זיני, מדובר בבדיה מוחלטת, שכן "התובע מעולם לא כתב ולא תרם מאמר לספר זה; שמו כלל לא מופיע ברשימת הכותבים; אין בספר כל התייחסות שלו לטבח במערת המכפלה; והוא מעולם לא טען - בשום פלטפורמה - את הדברים שיוחסו לו".

לטענת הרב זיני, מסע ההכפשה לא הסתיים שם: ביום 22.9.2025 פורסמה כתבה נוספת, הפעם מאת הכתב דורון קורן, שחזר על הטענה תוך תוספת "פיקנטריה" לשון התביעה: "דודו (הרב ד"ר זיני) הילל במאמר בספר 'ברוך הגבר' את הטבח במערת המכפלה וטען 'שלא תרצח' אינו חל על יהודי שהורג גוי".

התביעה טוענת כי בעקבות הפרסום ב"מוסף הארץ", חזרו עליו כתבים נוספים בעיתון, ובכלל זה במאמר מערכת שכותרתו "מבחנו של זיני", ובכתבה נוספת של יוסי קליין.

לטענת הרב זיני, מדובר ב"מסע הפחדה מתוזמר ומתוזמן, שנועד להשחיר את משפחתיו וקרוביו של ראש השב"כ, האלוף דוד זיני, מתוך מטרה לסכל את מינויו", והקורא הסביר עלול לחשוב כי הוא אכן הילל את הטבח - דבר שאין לו, לדבריו, כל שחר.