על אישיותו של השופט בני שגיא ז"ל, שנהרג אתמול בתאונת דרכים, שוחחנו עם עורך הדין שלומי בן סבו, מי שהכיר את השופט בין השאר מתוך הדיון המשפטי אותו ניהל אודות הטענות נגד אחד משלושת לוחמי הצנחנים שצולמו בכותל המערבי במלחמת ששת הימים, כאילו לא הוא, הלוחם, מצולם שם אלא לוחם אחר.

בדיון ההוא ייצג עו"ד בן סבו את הלוחם המצולם, ציון כרסנטי, והוא מספר: "הגענו לכבוד הנשיא בני שגיא, אחרי שעברנו שני הרכבים של דן יחיד ועוד הרכב של שלושה שופטים במחוזי שכולם העבירו את הדיון כתפוח אדמה לוהט. במסגרת הערעור שהוגש על פסק בית משפט השלום בהרצליה הם הציעו את השופט בני שגיא שהיה אז סגן נשיא מחוזי בתל אביב שישמש כסוג של מגשר בתיק".

ממשיך עו"ד בן סבו ומספר: "כשהגענו אליו נחשפנו לאדם שהצדק לנגד עיניו תמיד, אדם שמעבר להיותו משפטן ברמה הגבוהה ביותר, הוא בעל ראיה משפטית רחבה מאוד ומבין שניתן להגיע לדרך אחרת שבה לא יקוב הדין את ההר ולפעמים מאוד חשוב לפעמים להגיע לפשרה והסדר משום דרכי שלום. ואכן, באמירות שלו בהליך הוא נתן את הכבוד הראוי גם ללקוח שלי וגם לצד שמנגד מתוך כבוד ואמפטיה, כשהוא הקריא את הסכם הפשרה הוא הצדיע לשני הצדדים ואמר שהוא מעריך אותם", אומר בן סבו ומציין את התקופה, תקופת מלחמת חרבות ברזל, בה היה צורך לבטא יכולת להגיע לפשרה מלכדת ומאחדת שתגיע גם ממערכת המשפט.

"המסר היה מסר מאחה ומאחד בין הצדדים. הוא ביקש שנצטלם יחד. מדובר בשופט שהוא מעבר לאישיות משפטית נרחבת, האדם שהוא והחתירה להשגת צדק שבו גם כשמדובר בסוגיות ברומו של עולם מביאה אותו לראות את האדם שמעבר לכתובים ולטענות".

על ההליך המשפטי המדובר מציין בן סבו כי מדובר היה ב"הליך משפטי טעון משפטית וערכית שנוגע ללב הזהות הישראלית. מדובר באחת התמונות המפורסמות ביותר שיש בישראל, ועם זאת השופט שגיא ז"ל לא הסתפק בניתוח טכני של העובדות, אלא בנסיבות החיים וההקשר החברתי של האדם ואמר ששר ההיסטוריה ישפוט. הוא רואה לפניו את הלקוח שלי שמציג את גרסתו וממולו ישנו אדם שהלך לעולמות אבל עדיין מדובר בשני לוחמים גיבורים ואני רואה את האנשים וכאדם אני קודם כל מצדיע להם על התרומה ועל שנתנו את מיטב שנותיהם וידעו לסכן את חייהם ועל כך מגיעה להם ההכרה וההערכה".

בפסק הדין, מזכיר שוב בן סבו, איפשר השופט לשר ההיסטוריה להכריע בין הצדדים והציבור יראה ויקבע, "אבל ביחס לשופט נחשפנו להתנהלות נעימה ומכבדת שבה בתיק הזה היה אמנם שחור ולבן, הוא אמר שלא ניתן להתעלם מחומר העבודות, אבל הוא מבקש לדבר מעבר לכתובים, לדבר בהיבט הערכי דווקא משום שמדובר בסוגיה טעונה ומשמעותית כל כך גם לצדדים וגם לרמה הלאומית, והכרעה הייתה מאוד יצירתית, מה ששופטים אחרים נמנעו מלעשות".

עוד מציין ומזכיר עו"ד בן סבו כי השופט שגיא המנוח "היה מפורסם בפסיקות רבות במשפטים מאוד מתוקשרים, התעסק בלב ליבה של העשייה הפלילית בפרשיות חמורות מאוד ובהרשעות שהפכו להלכות שצוטטו בעליון. מדובר בפרשת השוחד של פואד בן אליעזר, טלגרס, שלומי לחיאני ועוד פרשות בעלות אופי ציבורי. מהתיקים שהופעתי בפניו התרשמתי שמדובר בשופט שניהל תיקים בראייה רחבה ובאחריות מערכתית, שופט שיודע להתנתק מההתפלפלות של עורכי הדין שמדברים לפעמים גבוהה גבוהה ולפסוק לפי אחריות מערכתית בלי להתפשר על הראיות. הוא לא איפשר מריחה, השתמש נכון בזמן השיפוטי וראה בגישור כלי ולא מטרה. כשראה תיק שנדרשת בו הכרעה של שחור ולבן, הוא ידע לתת את הפסיקה הזו, אבל ידע גם לזהות תיקים שניתן לסגור אותם בדרך של גישור וידע לנהל גישור שכזה".