נגיד בנק ישראל הפתיע את התחזיות והוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%. ההחלטה מגיעה על רקע הירידה באינפלציה והתחזקות השקל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "אני מברך את נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, על החלטתו הנכונה והמתבקשת להוריד שוב את הריבית.

ההתנהלות הנכונה והמקצועית שלנו כממשלה מורידה את הגירעון ואת האינפלציה ומגבירה את הצמיחה. הורדת הריבית היא מה שנדרש כרגע - גם לצמיחה וגם להקלת הנטל והורדת יוקר המחיה מאזרחי ישראל", דברי סמוטריץ'.

בבנק ישראל נימקו את ההחלטה וציינו כי "מאז החלטת הריבית האחרונה, השקל התחזק בשיעור של 3.1% מול הדולר, ושל 1.5% מול האירו. שוק העבודה נותר הדוק, אך בנתוני הקצה ישנה אינדיקציה להקלה במגבלות ההיצע. זו משתקפת בעלייה בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה, בירידה בשיעור הנעדרים בשל שירות מילואים, ובירידה בקצב עליית השכר במגזר העסקי".

בנוסף "האינדיקטורים השוטפים לפעילות המשק מצביעים על המשך התרחבות. נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי מצביעים על המשך גידול ברבעון הרביעי של השנה, ונעים סביב קו המגמה".

בוועדה המוניטרית מדגישים כי גם "על פי תחזית חטיבת המחקר, שגובשה תחת ההנחה של המשך הפסקת האש, התוצר צמח ב2.8%- בשנת 2025 וצפוי לצמוח בשנים 2026 ו2027- ב5.2%- וב4.3%- בהתאמה. שיעור האינפלציה במהלך 2026 ו-2027 צפוי לעמוד על 1.7% ו2%- בהתאמה.