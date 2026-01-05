חוג הפרופסורים לחוסן לאומי גינה היום (שני) את פנייתו של ד"ר אלון ליאל, איש שמאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ ומרצה באוניברסיטת רייכמן, הקוראת לשחרורו של המחבל מרואן ברגותי.

"החוג מגנה את הקריאה של ליאל לשחרר מחבל מורשע שנידון לחמישה מאסרי עולם בגין רצח ישראלים - ואת הפצת המכתב, גם אם בטעות, לסטודנטים", נכתב בהודעת שפרסמו אנשי האקדמיה.

הם הוסיפו כי "קריאה לשחרור מחבל מורשע, תוך השוואתו לנלסון מנדלה והצגתו כ'סמל לפיוס', אינה עמדה אקדמית לגיטימית אלא עיוות מוסרי חמור וטשטוש מסוכן של תמיכה בטרור. העובדה שהפנייה הופצה גם לסטודנטים מחמירה את האירוע ומהווה ניצול פסול של מעמד המרצה ויחסי הכוח בינו לבין תלמידיו.

חופש אקדמי אינו מעניק חסינות מפני אחריות ציבורית, ואינו כולל לגיטימציה לקריאות התומכות במישרין או בעקיפין בטרור. האקדמיה אמורה לשמש מרחב של אחריות, ביקורת ושיקול דעת - לא במה להלבנת טרור", לשון הודעת חוג הפרופסורים.