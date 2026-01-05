על תרומתה של ונצואלה לטרור הבינלאומי שוחחנו עם ד"ר דן דייקר, נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המשלים מאמר מקיף העוסק בהרחבה בסוגיה זו שאמורה הייתה להטריד את העולם כולו.

"העולם לא שם לב למעורבות המשמעותית של ונצואלה בטרור הבינלאומי ובסחר בסמים הבינלאומי ועכשיו הכול יוצא החוצה", אור ד"ר דייקר ומציין כי "הוגו צ'אבז ומדורו אחראים למיליארדים של מימון טרור שמגיע מטהרן. הם מייצגים את המשטר האיראני. בכירי המשטר האיראני לא צריכים ויזה לוונצואלה ומקבלים אזרחות של ונצואלה באופן מיידי ואוטומאטי", אומר דייקר הקובע כי למעשה ונצואלה היא לא רק שלוחה של איראן בדרום אמריקה אלא שהיא מהווה נקודת מעבר של הטרור בין כל ארצות אמריקה הלטינית.

דייקר מזכיר בדבריו את הפיגוע שביצעו מחבלי חיזבאללה בשגרירות הישראלית בארגנטינה ב-92' ואת ההרג ההמוני שהתחולל בפיגוע ב-94' במרכז היהודי שם. "את הטרור הזה ונצואלה ירשה וקידמה דרך הוגו צ'אבס ובהמשך אצל מדורו. הם ממשיכים ומחזקים את הטרור האיראני דרך חיזבאללה והגרורות האיראניות. מדובר במימון טרור בגבול המשולש ברזיל ארגנטינה ופרגוואי . ונצואלה היא הסוכנת של העברת טרור משם ומצפון כי ונצואלה היא המדינה הצפונית באמריקה הלטינית".

"הם אחראים למיליארדים של מימון טרור ולהעברת גורמי טרור. את זה הנשיא טראמפ הבין. לא מדובר רק בסחר בסמים אלא במכונת טרור בדלת האחורית של ארה"ב וטראמפ רוצה להעביר מסר חד וברור למשטר האיראני ואני חושב שהוא הצליח בכך".

ד"ר דייקר מתייחס לטענות הנשמעות במערב ולפיהן מאחורי הצעד בו נקט הנשיא האמריקאי עומדים שיקולים כלכליים ושאיפות להשתלטות על הנפט של ונצואלה, מה שלא מצדיק מהלך שכזה מול מנהיג מדינה יריבה. "שמעתי את הביקורת הזו בימים האחרונים. יש כאן מלחמה של ציר הרשע מול ונצואלה, רוסיה, סין ואיראן שמשתלטות על ציר הרשע הכלכלי דרך הנפט. מה עדיף, שהם ישלטו או שארה"ב סעודיה והאמירתים שמייצגים כוח מייצב במפה האנרגטית העולמית, ישלטו? זו הבחירה".

בדבריו מזכיר דייקר כי "בשנת 1983הנשיא רייגן פלש ולכד בגרנדה את הסוכנים הקובנים הצבאיים שהיו שם, ב-86' תקפו האמריקאים את לוב וב-89' נלכד מנואל נורייגה, הרודן נשיא פנמה על אותם דברים, העברת סמים ותמיכה בטרור והוא ישב בכלא האמריקאי 17 שנים. אז על מה הם מבקרים את טראמפ שעושה מה שעשו שני נשיאים לפניו? זו ביקורת לא עניינית כמו שיש נגד נתניהו".

דייקר קובע כי מדיניותם של ברק אובמה וג'ו ביידן הובילה לפריחה של הטרור העולמי וגלש מסוריה ולבנון לאפריקה. "אובמה נתן מיליארד דולר במזומן לאייתולה באיראן. איך זה עזר לנו?", הוא שואל.

בהתייחס לקשר בין ונצואלה קובע ד"ר דייקר כי מדובר בקשר ישיר. חיזבאללה מוביל סחר בסמים, ומנהל עסקי סמים, סיגריות, כלי רכב ונפט בוונצואלה. "יש שיתוף פעולה מלא בין השניים. ארה"ב חייבת לעשות הסברה טובה יותר כדי להסביר את הדברים לעם האמריקאי. אנשים לא מודעים לסכנה שוונצואלה מהווה לארה"ב".

"80 אחוז מהנפט של ונצואלה יוצא לסין, וכאן פוגעים ביכולת הזו. אמריקה רוצה להוציא מתחת לקרקע טריליון וצי דולר שנמצא מתחת לאדמה של ונצואלה שגאה להיות חלק מציר הרשע", אומר דייקר ומוסיף את ההשפעה של המהלך האמריקאי בוונצואלה על המפגינים בטהרן שמקבלים מכך עידוד למאבק שלהם על חייהם מול משטר האייתולות האיראני.