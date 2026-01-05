השר בצלאל סמוטריץ' ושרת התחבורה מירי רגב פתחו את המכרז להכפלת כביש חוצה שומרון - מצומת אריאל ועד צומת תפוח.

המהלך הזה, שמצטרף לעבודות נרחבות להרחבת ציר 60 ולפיתוח כבישים אסטרטגיים נוספים, צפוי לשנות את המציאות התחבורתית באזור.

הכפלת כביש 5, שמחברת את יהודה ושומרון עם מרכזי התעסוקה והכלכלה של ישראל, צפויה להפחית את עומסי התנועה בכביש ובצירים המתחברים אליו, לשפר את הבטיחות בדרכים, ולהגביר את הקיבולת התחבורתית לטובת תושבי האזור, ציבור הנוסעים והמשק כולו.

השרה רגב אמרה: "אנחנו ממשיכים להפוך חזון למציאות ולבצע ריבונות דה פקטו. הכפלת כביש 5 היא בשורה תחבורתית, בטיחותית וכלכלית שמחברת את יהודה ושומרון ללב המדינה ומתקנת עוול של שנים. זו מדיניות ברורה, לא דיבורים אלא ביצוע".

השר סמוטריץ' הוסיף: "אנחנו משקיעים בתשתיות לא כסיסמה - אלא כמעשה. הכפלת כביש 5 היא צעד אסטרטגי שייתן מענה אמיתי לעומסים, יחזק את ההתיישבות, וישפר את איכות החיים והבטיחות של מאות אלפי אזרחים".