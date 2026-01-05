נתניהו: האופוזיציה טעתה בהבנת המציאות ערוץ הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב הערב (שני) לטענות האופוזיציה בדיון 40 חתימות בכנסת ואמר כי ראשי הגוש טעו בהבנת המציאות, כלשונו.

"תמשיכו לצעוק", אמר נתניהו לאופוזיציה ופנה ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד "תמדוד טוב את מפלס הצעקות בסיעה שלך כי יש רק ארבעה מקומות ריאליים".

הוא תקף בחריפות "אתם אופוזיציה קיצונית שמתנגדת באופן אוטומטי להחלטות הגורליות שאנחנו מקבלים ובזכותן אנחנו מבטיחים את נצח ישראל. מזל שלא הקשבנו לכם, כי אחרת היו חטופים חיים בעזה, סינוואר היה חי, נסראללה היה חי ואיראן היתה שועטת לעבר הגרעין. המציאות מוכיחה בבירור שלא אנחנו הקיצונים. אנחנו שקולים מאוד, נחושים ועוצמתיים".

נתניהו לאופוזיציה: אתם הקיצוניים שפוגעים בלכידות שלנו ערוץ הכנסת

לדבריו "אתם, בתבוסתנות ובהרכנת הראש שלכם, בהתנגדות לכל החלטה שהממשלה קיבלה למען ישראל, אתם הקיצוניים שפוגעים בלכידות ובחוסן הלאומי שלנו. זה מתבטא בהרבה תחומים. אתם מדברים על אחדות ובאותו זמן מפלגים".

נתניהו במסר לאיראן: אם נותקף - ההשלכות תהיינה חמורות מאד ערוץ הכנסת

נתניהו אמר בפתח נאומו: "שמעתי את נאומי האופוזיציה, גם את דברי הנאצה". הוא התייחס לביקורת על כך שחגג יחד עם רעייתו שרה את כניסת השנה האזרחית החדשה באחוזת מאר א-לאגו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בפלורידה: העובדה הזו, בהזמנתו, מבטאת את עומק הקשר בינינו. ברית אמיצה ברמת המנהיגים והמדינות".

הוא ציין כי "טראמפ הדגיש את המחויבות המשותפת שלנו לפרק את חמאס מנשקו ולפרזו, ואת הצורך להשיב את החטוף האחרון, גיבור ישראל רס"ר רן גואילי. טראמפ נפגש עם המשפחה והתרשם לא רק מהעוצמה הנפשית שלהם, אלא מאצילות הנפש. לא נרפה מהמשימה הקדושה להחזירו הביתה, וגם עכשיו פועלים במישור הזה, בדרכים שונות".

"באשר לאיראן, שמושכת בחוטי הטרור במזרח התיכון ומעבר לו, הנשיא טראמפ ואני הבענו עמדה נחרצת: לא ניתן להם לשקם את תעשיית הטילים הבליסטיים, ובוודאי שלא נאפשר לה לחדש את תוכנית הגרעין שפגענו בה קשות במהלך מבצע 'עם כלביא'", המשיך. "העמדה המשותפת לגבי איראן עומדת בעינה: 0 יכולת העשרה, הוצאת כל האורניום המועשר מחוץ לאיראן, ופיקוח קפדני ורציף על מתקני הגרעין", הוסיף ראש הממשלה.

על ההפגנות באיראן נגד משטר האייתוללות הבהיר: "אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני ושאיפתו לחירות וצדק. ייתכן מאוד שאנחנו ברגע מכריע - שבו העם האיראני ייקח את גורלו בידו. הבהרתי ביחס לתרגילים צבאיים שאיראן קיימה לפני ימים אחדים - לפני הביקור - שאם נותקף, ההשלכות על איראן תהיינה חמורות מאוד".

נתניהו אמר כי הוא וטראמפ מסכימים על רוב הדברים, "כפי שמקובל גם במשפחה, מעת לעת יש בינינו הבדלי גישות בנקודות מסוימות. לא מאז'וריות, ואנחנו מיישבים זאת מתוך שותפות".

הוא השיב לח"כ יצחק גולדקנופף שטען כי הסנקציות נגד מי שלא יתגייסו הן כמו "טלאי צהוב". "זה לא טלאי צהוב להתגייס לצה"ל. בלי התורה לא היינו מתקיימים. תעקבו אחרי תולדות היהודים כל הזמן חוט התורה ולימודי התורה והמורשת שמרה על העם. אני מכבד את זה".

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, השיב: "יוקר המחייה מקריס פה דור שלם. יש שיא של הגירה שלילית. אנשים עוזבים כי הם התייאשו, הפסיקו להאמין בעתידה של מדינת ישראל".

לדבריו "צריך לעשות רפורמה משפטית, אבל במתינות, בזהירות, בשביל לתקן ולא בשביל להרוס. הרפורמה אצלנו תיגמר בחוקה, לא במלחמת אזרחים. ניהלנו את המדינה הזו הרבה יותר טוב מכם, יותר בשקט ויותר ביעילות. אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, אלא על כלל אזרחי ישראל".