השופט עמית נשבר לע"מ

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ספד בדמעות בהלוויתו של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע השופט בני שגיא ז"ל.

"בני, אתה לא ירדת אל העם, כי תמיד היית בתוך העם, חלק מהעם, אוהב אדם באשר הוא אדם - איש של אנשים", דברי עמית.

בתוך כך בית משפט השלום באשקלון האריך ביממה את מעצרו של תושב פלמחים, בן 44, המעורב בתאונה אתמול בכביש 6, שבה נהרג נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא.

מהמשטרה נמסר כי בוחני התנועה של מרחב לכיש עצרו אמש את הנהג, שנחקר בין היתר על עבירות של המתה בקלות דעת, בנהיגה תחת השפעת סמים בהתנהגות הגורמת נזק ובסטייה מנתיב הנסיעה. בבית המשפט טען הנהג להגנתנו כי ירד לשולי הכביש על פי חוק. המשטרה טוענת כי הנהג סטה מהנתיב השמאלי לימני ולשוליים וחסם את דרכו של שגיא שרכב על אופנוע.

השופט שגיא ז"ל הובא בצהריים למנוחות בבית העלמין בקריית שאול. שגיא, בן 54 במותו, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ספד לו: "בתפקידיו כסגן נשיא וכנשיא בבתי המשפט בתל אביב ובבאר שבע, בני היה כוח טבע של ממש. הוא עשה קסמים בכל מקום שאליו הגיע, וכך היה גם בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שאותו איחד והוביל בשנה וחצי האחרונות. בני היה נשיא שניהל מתוך ראייה מערכתית ותפיסת צדק, והקפיד להוביל קודם כל באמצעות דוגמה אישית".

יעל רעייתו ספדה לו: "חבר שלי, אני לא מאמינה שאני נאלצת להיפרד ממך כל כך מהר. לא מאמינה שכל החלומות שלנו נגדעו בצורה אכזרית. נכון, אתה בני השופט שנותן את כל כולו כדי שהעולם יהיה טוב יותר. אהבת לנסוע כל יום לבאר שבע על האופנוע הכתום שלך. התגאיתי בך על היותך בן אדם שרואה את האחר, למי עוד אפשר לסייע, איך אפשר להפוך את בית המשפט למקום נעים מקצועי".