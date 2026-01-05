לאחר פינוי נוסף של נקודת התיישבות בגוש עציון מסביר ראש המועצה, ירון רוזנטל, שבשביל להרחיב את ההתיישבות יש לפעול בדרך הנכונה ובתיאום עם הרשויות.

במהלך ריאיון באולפן ערוץ 7 מסביר רוזנטל שהממשלה מאפשרת להתיישב אבל אם כל אחד ייעשה דין לעצמו - ההתיישבות תינזק.

במענה לטענת הצבא כי הפינוי נעשה בתגובה לאלימות אומר רוזנטל, "התשובה לאלימות היא להרשיע את העבריינים ולשים אותם מאחורי סורג ובריח, אם אכן עשו את הדבר הזה. פינוי בגלל אלימות הוא בעיניי לא הדבר הנכון, אבל כנראה שהנושא הזה מאוד מורכב ואנחנו לא באמת מכירים את כל הרבדים. אנחנו קוראים לכל מי שרוצה להתיישב באזור גוש עציון - תבואו, נמצא לכם מקום. בתנאי שאתם שומרים על הכללים: יושבים רק במקום שלא מיועד לשכונות חדשות. אנחנו לא מקבלים אנשים שפועלים באלימות".

לדבריו "אנחנו מקדמים בנייה בכל גוש עציון, כשרוב נקודות ההתיישבות נמצאות באזור מיצד. יש פה שינוי דרמטי במציאות החיים באזור מזרח גוש עציון. מצד שני, אנחנו לא מקימים מאחזים במקומות שבהם אנחנו לא מפחדים לאבד את הקרקע ובמקומות שבהם אין לנו שכונות מתוכננות. בנקודה שבה היה את הפינוי, אלה אדמות סקר שבסוף הסקר יהפכו לאדמות מדינה, ואז נעשה לזה תב"ע למאות יחידות דיור. זה לא נכון ולא חכם לבנות בתי קבע במקום שבו יש פוטנציאל לאלפי יחידות דיור".

רוזנטל מסביר את הרציונל מאחורי דבריו. "התפקיד שלנו, של ההנהגה, זה להסתכל קדימה ולהבין שלא נוכל לבנות אפילו לא נקודת התיישבות אחת בגוש עציון, אם בעם ישראל יבינו שאצלנו כל אחד יכול לתפוס איזה שטח שירצה. גוש עציון לא תוכל להתרחב, הילדים שלנו לא יוכלו לגור אצלנו והנכדים לא יוכלו להמשיך את המורשת ואת ההתיישבות. צריך להזכיר שגוש עציון זה מקום מאוד נחשק ואם כל אחד יוכל לתפוס שטח, זה ייצור בעיות עצומות".

הוא מדגיש כי "כל ראשי המועצות ביו"ש תמכו במהלך הזה וכך גם אנשי הציונות הדתית. אני חושב שכולם מבינים שבאנו ליהודה ושומרון כדי להתיישב ויש לנו ממשלה שלא הייתה כמוה. אנחנו יכולים להתיישב איפה שאנחנו רוצים. אבל אם כל אחד יתיישב איפה שבא לו, הלך על מפעל ההתיישבות.

בשנה וחצי בנינו שכונות קרוואנים בשטחים אסטרטגיים ששומרים על היישובים, גם במקומות שעל פי חוקי התכנון והבנייה עדיין אין את האישורים, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שצריך לתפוס כל נקודה שיש בה חשיבות התיישבותית. אם מי שעושה את זה הוא היישוב או תנועה התיישבותית, אנחנו יודעים שברגע שהאישור יגיע לשם, נזיז את הקרוואנים לגבעה הבאה".

בהמשך הריאיון מתייחס רוזנטל גם לנושא קידום הריבונות. "לצערי הרב לא הצלחנו להוביל לריבונות. הרבה אנשים טובים ניסו, ולא הצליחו. כולנו מבינים שיש דרך ארוכה לעשות, ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. בנוסף, כשאתה זורע רעיונות, הרבה פעמים אתה לא יודע איך הם ייושמו, אבל עצם הרעיון יקרה. בסוף נגיע למקום הזה".