קבוצת אינסטגרם פלסטינית הממוקמת בספרד תוקפת את "היהודים האנטי ציונים" בשל ניסיונם להפריד בין הציונות לבין היהדות.

בהודעה שפרסמה ציינה הקבוצה כי הפלסטינים אינם אחראים להפרדה בין היהדות לציונות, והם אינם חייבים לאיש שום הסבר בעניין זה.

הסיבה לכך, נאמר בהודעה, היא השימוש בסמלים יהודיים בפעולות "הדיכוי" נגד העם הפלסטיני, ולכן ההפרדה בין יהדות לציונות הופכת לבלתי רלוונטית.

לדברי הקבוצה, הפלסטינים אינם מתמודדים עם הציונות רק במישור התיאורטי, אלא מתמודדים איתה באמצעות "האלימות המופעלת על ידי המדינה, הצבא, החוק והסמלים המוצגים כיהודיים", כגון ציור מגן דוד על פצצות, על שערי בתי הכלא ועל קברי אחים, והטבעת המנורה על מפות "הנישול" של הפלסטינים מאדמתם.

בפנייה ל"יהודים האנטי ציונים" הם נקראו להביע התנגדות מעשית לציונות - במעשים ולא רק בדברים - אם הם מאמינים בהפרדה בין יהדות לציונות.