הצצה לסדרה: סדרת דוקו חדשה חושפת תופעה מדאיגה בישראל ערוץ 14

החל ממחר (שלישי) ובמשך שלושה ימים תשודר בערוץ 14 סדרת דוקו חדשה בת שלושה פרקים, "אשרף מרוואן - שם בדוי", של היוצר אברהם שפירא.

הסדרה שנתמכה ע"י "קרן קולנוע שומרון" מלווה את אלחנן גרונר כתב "הקול היהודי" כשהוא נחשף לסיפורו המטלטל של א', ואף מסכן את חייו כשהוא מגלה תופעה שכמעט ואינה מדוברת בישראל: פעילות דעווה מאורגנת ואגרסיבית, שמטרתה הפצת אסלאם ואסלום יהודים, הפועלת במסווה של “האסלאם המתון", דו קיום והידברות.

במרכז הסדרה עומד מרכז הפועל בואדי ערה, המארח תיירים, קבוצות מבקרים יהודים ואף תלמידי בתי ספר, ומציג בפניהם מצג של שלום, סובלנות והיכרות תרבותית. אלא שבמקביל, נחשפת בהדרגה מערכת סדורה של השפעה, הטפה וקשרים לגורמים קיצוניים, בארץ ובחו"ל.

א' פונה כאמור לעיתונאי החוקר אלחנן גרונר מאתר "הקול היהודי", ויחד הם יוצאים למסע להוצאת האמת לאור, וסיוע לקרבנות המרכז.

הסדרה מלווה תחקיר מתמשך החושף את הפער העמוק בין המסרים המוצגים כלפי חוץ לבין פעילות חבויה של גיוס, הפעלה והשפעה אידאולוגית, המכוונת בראש ובראשונה כלפי צעירים וצעירות יהודים.

לצד התחקיר, מובאים בסדרה סיפורים אישיים מטלטלים של נפגעים: צעיר מבית חרדי שכמעט והגיע לנקודת אל חזור, אישה שמצאה את עצמה מנותקת ממשפחתה וחיה תחת מציאות אלימה, אם שבתה יצאה לסיור חינוכי וחייה השתנו מן הקצה אל הקצה, וצעירה ישראלית שהתאסלמה ועברה למדינת אויב.

יוסי דגן, יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון: "זו יצירה אמיצה שחושפת אמת שכולם צריכים להכיר, של ארגון שככל הנראה מתחזה לארגון שלום. היצירה מסירה מסכה מעל תופעה מסוכנת שמתרחשת כאן מתחת לרדאר. דווקא בשם דו קיום ושלום מנסים לפגוע בצעירים ובצעירות. קרן קולנוע שומרון תמשיך לתמוך ביצירה שלא מפחדת לומר אמת ולעורר דיון ציבורי שנוגע לזהות של כולנו".