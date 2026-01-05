‏בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש השב"כ דוד זיני חתם אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט על צו המאפשר פיקוח באמצעות איזוק אלקטרוני על מורחקים בצווים מנהליים בתוך יהודה ושומרון.

הצו ניתן נגד נער מיו"ש ומהווה תקדים בשימוש באמצעי טכנולוגי למעקב.

הנער, תושב השומרון, נלקח היום בשעות הצהרים מביתו בידי כוחות שב"כ וימ"ר ש"י, והועבר לתחנת המשטרה שם הותקן לו אזיק אלקטרוני על רגלו. בנוסף, הוגש לו צו המגביל את תנועתו ואוסר עליו לצאת מיישובו. האזיק ישדר את מיקומו של הנער בכל שעות היממה.

בארגון חוננו הודיעו כי יעררו על הצו החריג. עו"ד משה פולסקי אמר: "מדובר בצעד דרקוני ובלתי דמוקרטי המזכיר משטרים אפלים, בהם המשטר עוקב אחר האזרחים. מדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה, לא בגלל הרפורמה, אלא בגלל הפגיעה החמורה בזכויות אדם ובפרטיות."

עו"ד נתי רום הוסיף: "האלוף בלוט חידש פרקטיקה דורסנית שמזכירה משטרים אפלים. מדיניות כזו, של מעקב וניטור צעדיו של אדם ללא הליך פלילי, היא מדיניות הזויה."

במשפחתו של הנער הגיבו גם הם לצו ואמרו: "ציפינו שראש השב"כ החדש ישנה את התפיסה שיהודי הוא אוהב ולא אויב. אנחנו מצפים ממנו להילחם רק באויבים ולפרק את המחלקה הרודפת יהודים.

מצה"ל נמסר: "בהמשך להנחיית הדרג המדיני, ולאחר עבודת מטה משותפת של צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, משרד המשפטים ויועמ"ש איו"ש, חתם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על צו המאפשר שימוש באמצעי טכנולוגי לפיקוח על עמידה בתנאי צווי הגבלה באיו"ש. הצו יאפשר להורות על התקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי למי שהוצא בעניינו צו מנהלי המגביל את תנועתו באיזור יהודה ושומרון, ולנטר הפרות של צווי ההגבלה בהתאם. יודגש כי הפרת הוראות הצו או פגיעה באמצעי הפיקוח הטכנולוגי שנועד לטובת הניטור מהוות עבירה, שניתן יהיה לנקוט לגביה בהליכים פליליים".