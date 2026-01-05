פרסום ראשון: שר האנרגיה אלי כהן הנחה היום (שני) את חברת החשמל ותאגיד המים הירושלמי "הגיחון" להתחיל בהליך ניתוק של ארגון אונר"א מהתשתיות, תוך שליחה של מכתבי התראה לפני ניתוק למבני ציבור של הארגון במעלות דפנה ובכפר עקב.

הנחיית השר מהווה שלב נוסף במאבק להפסיק את פעילות אונר"א, ארגון המוכר כ"תומך טרור" על פי דברי השר כהן.

כהן הנחה גם לפעול לאיתור מבנים נוספים של אונר"א, כגון מרפאות ובתי ספר, וליישם את החוק החדש שזכה לאישור הכנסת בשבוע שעבר. החוק, שיזמו חברות הכנסת יוליה מלינובסקי ולימור סון-הר מלך, מאפשר לנתק מיידית מבני ציבור של אונר"א שמחוברים לשירותי התשתית.

שי גליק, מנכ"ל בצלמו, ארגון שדורש את סגירת אונר"א, הגיב "אני מודה לידידי שר האנרגיה אלי כהן על מאבקו הנחוש בארגון הטרור אונר"א. אני אמשיך ואעקוב עד שאונר"א תיסגר לצמיתות".

יוזמת חוקי אונר"א, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, הגיבה בשיחה עם ערוץ 7: "החוק שהעברנו בכנסת לפני שבועיים בקונצנזוס עצום אינו מותיר מקום לפרשנות- חברות המים והחשמל מחוייבות לנתק את אונר"א מכלל השירותים שהן מספקות באופן מיידי אחרת הן עוברות על החוק. הכנסת לא תסבול שום הפרה בנושא".