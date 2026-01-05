ביום הגיוס המרכזי של מחזור דצמבר-ינואר למסלולים הייעודיים לבני הציבור החרדי בצה"ל השתתפו 537 בני ישיבות שהתגייסו.

מדובר בגיוס הגדול ביותר במסלולים אלו עד כה. מתוך המתגייסים, 230 הם לוחמים ו-307 תומכי לחימה במגוון רחב של תפקידים.

ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, ביקר אתמול בלשכת הגיוס 'תל השומר' ושוחח עם המתגייסים החדשים על משמעות השירות הקרבי והתרומה לביטחון המדינה. במהלך הביקור, הדגיש בר כליפא את חשיבות השירות החרדי בצה"ל, וציין כי "הצורך המבצעי מחייב אותנו למלא את השורות. אתם פורצי דרך ואחריכם יבואו עוד רבים".

הוא סיפר למתגייסים "לפני שלושים שנים ישבתי כאן בעצמי, בדיוק בכיסא שאתם יושבים בו, עם אותו החשש המלווה אתכם בפתח הפרק החדש בחייכם. אתם הולכים לעשות דברים נעלים למען ביטחון עם ישראל והמדינה. יש לנו הזדמנות לשנות ולתקן, אך דבר אחד עליו נעמוד ולא נתפשר - לאפשר לכם למלא את חובתכם להגן על המדינה תוך שמירה על עולמכם התורני ורוח ההלכה".