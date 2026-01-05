נשיא ונצואלה המודח ניקולאס מדורו אמר היום בפתח משפטו בניו יורק, יומיים אחרי שנלכד במבצע אמריקני, כי הוא כופר באשמה.

מדורו, שנלכד במבצע אמריקני והובא לארצות הברית, נאשם בשורה של אישומים על הברחות סמים לתוך ארצות הברית ועל החזקת נשק שנועד לתקוף אותה.

"אני חף מפשע, לא אשם. אני אדם הגון", אמר לשופט.

"אני עדיין הנשיא של המדינה שלי, ומחשיב את עצמי כשבוי מלחמה", הוסיף מדורו בדבריו לשופט. גם רעייתו של מדורו, סיליה פלורס, המואשמת בשורה של אישומים, כפרה באשמה והציגה את עצמה כ"גברת הראשונה של ונצואלה".

השופט בעניינם הוא אלווין הלרסטיין, יהודי אורתודוקסי שמונה על ידי הנשיא לשעבר ביל קלינטון. הוא שופט מחוזי בכיר בבית המשפט המחוזי במחוז הדרומי של ניו-יורק, ובן 93.