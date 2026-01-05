ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הציג הערב (שני) את "חוק ההטבות" - תוכנית עבור משרתי מילואים פעילים, והודיע כי יבטל את חוק הגיוס ביום הראשון של הממשלה הבאה - אם יעמוד בראשה.

"כבר ביום הראשון לממשלה שאקים, נבטל את חוק ההשתמטות, חוק לא יהודי ואנטי ציוני שמחליש את צה"ל. עשרות אלפים בוחרים במודע בהשתמטות. אין חילול קודש גדול מזה", הצהיר בנט.

בין ההטבות המרכזיות בתוכנית שהציג: מיליון שקלים לרכישת דירה ראשונה, קדימות לדירה בכל מכרזי מדינה, ושירותים ציבוריים בחצי מחיר, כולל חשמל, מים, ארנונה, תחבורה ציבורית ואף טסט לרכב.

"ככה זה יעבוד", הסביר ראש הממשלה לשעבר. "אנחנו לוקחים את עשרים וחמישה מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכל למשרתים. יש שלוש רמות. בראש הפרמידה - משרתי המילואים. כל משרת מילואים פעיל יקבל מענק של מיליון שקלים לדירה ראשונה, הוא יקבל מעונות חינם אפס עד שלוש לכל הילדים, והנחה קבועה של חמישים אחוז על חשמל, מים, וארנונה, כל עוד הוא ממשיך לעשות מילואים. זה לא צ'ופרים, זה גיים ציינגר שמשנה לכם את החיים. אתם נלחמים על הבית, אז אתם תקבלו בית.

ברמה השנייה: כל מי ששירת או שירתה שירות סדיר מלא, יקבל דחיפה אדירה בתחילת החיים: תואר ראשון חינם לכל החיילים, לא רק הקרביים, ותואר שני חינם ללוחמים, חמש שנים של תחבורה ציבורית חינם אחרי השחרור, ואלף שקלים בחודש לכל ילד לסבסוד מעונות אפס עד שלוש. וברמה השלישית, התחתונה: מי שבוחר לא לשרת - פשוט לא מקבל. ככה הופכים את הפרמידה בישראל", הדגיש בנט.

לטענתו "המהלך שלנו ישחרר למשק מעל מאה מיליארד שקלים תוצר שכרגע נשרפים בגלל מנגנון ההשתמטות. חוק המשרתים ישנה את מבנה הכלכלה הישראלית לדורות, ויציל את הכלכלה ואת הציבור המשרת מקריסה בלתי נמנעת. אתם תראו איך החוק הזה יביא המוני צעירים חרדים להצטרף אלינו לצה"ל".

לסיכום אמר בנט כי ידרוש מכל חבריו לממשלה הבאה לקדם את המהלך. "תמיכה בחוק המשרתים תהיה תנאי לכל מי שרוצה להצטרף לממשלה בראשותי".