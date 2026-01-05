אירוע חריג התרחש אתמול בחטיבת הביניים זאב בהרצליה, כאשר הורה שהגיע לשטח בית הספר נפצע ושבר את רגלו. האירוע התרחש על רקע מתיחות הקשורה למצב מערכת החינוך בעיר.

המקרה הובא לידיעת ההורים במכתב שנשלח מטעם הנהלת בית הספר, שבו נמסר כי מדובר במקרה חמור שאירע במהלך היום. על פי המכתב, הפציעה חייבה התייחסות רפואית, והאירוע הסתיים ללא פגיעה בגורמים נוספים.

במכתב הודגש כי בית הספר רואה בחומרה כל התנהלות הכוללת אלימות, איומים או התנהגות מסכנת. עוד נכתב כי אין מקום לפגיעה בצוותי ההוראה, בתלמידים או בהורים אחרים, וכי התנהלות מסוג זה מנוגדת לערכי המוסד החינוכי.

הנהלת בית הספר ציינה כי צוותי החינוך פועלים במסירות ובמקצועיות גם בתקופה מורכבת זו, וקראה לכלל ההורים לשמור על איפוק ואחריות. במכתב נמסר כי הדרך להתמודד עם מחלוקות וקשיים היא באמצעות שיח מכבד ולא באמצעות עימותים בשטח בית הספר.

עוד הודגש כי שמירה על סביבה חינוכית בטוחה ורגועה היא תנאי הכרחי להמשך פעילות תקינה של בית הספר ולרווחת התלמידים והצוות.