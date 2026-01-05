כשאחמד טיבי איבד עשתונות בראיון באדיבות רשת 13

סערה בשידור חי הערב (שני) בתוכנית "שיחת היום" עם לוסי אהריש ברשת 13 כשחבר הכנסת אחמד טיבי התפרץ על דובר המשטרה אריה דורון.

בשיחה שעסקה בפעילות המשטרתית בתראבין האשים טיבי את השוטרים ב"הוצאה להורג" וטען כי "ככה מתנהגת מאפיה, לא משטרה".

דורון, ששתק עד לרגע הזה, זעם על הדברים והגיב: "תתבייש לך, חבר כנסת בישראל שקורא למשטרה מאפיה".

טיבי איבד עשתונות והתחיל לצעוק בזעם: "תסתום את הפה שלך פקיד מושתן". בהמשך כינה את דורון "אפס" ו"פרחח".

המגישה ניסתה להרגיע את הרוחות ולבסוף ראיינה כל אחד מהם בנפרד.

המשטרה הגיבה לשידור ומסרה: "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של ח"כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינויים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים הגיבורים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל.

לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפיהם מכל גורם ובכל מסגרת ומול אלו המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מח"כ אחמד טיבי ומהממונים עליו, לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו", לשון תגובת המשטרה.