רס"ר במיל' רן הירשהורן ז"ל, סמל מחלקה בחטיבת כרמלי, נפטר בפתאומיות לאחר שהתמוטט השבוע בעקבות אירוע מוחי.

רן, שהובהל לבית החולים במצב קשה ומורדם לאחר האירוע, נפטר לאחר מאמצי רופאים רבים להציל את חייו. הוא היה בן 32, נשוי ואב לשניים. לאחר מותו החליטה משפחתו, על פי בקשתו, לתרום את איבריו.

רן, שהיה לוחם אמיץ ומוערך, שירת במסגרת מילואים בעזה בחודשים האחרונים.

המשפחה והחברים הקרובים פתחו יוזמות רבות למען רפואתו, בהם תפילות, לימוד תורה והקדשת שיעורים. נוסף לכך, הוקמו פעילויות שונות בקהילות השונות, כולל הפרשת חלה ותפילה בכותל, כל זאת מתוך תקווה "רן, שגידל משפחה צעירה, היה אדם אוהב ונדיב, אשר נזכר תמיד בטוב לבו ובחברויותיו החמות", אמרו חבריו.