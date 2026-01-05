סבב נוסף של משא ומתן בין ישראל לסוריה יתקיים ביום שלישי בפריז, כך מדווח העיתון "אל־שרק אל־אוסט" בהסתמך על מקורות דיפלומטיים בצרפת.

בראש המשלחת הסורית עומד אסעד אל־שיבאני, שר החוץ הסורי, וחבר בה חוסיין סלאמה, ראש מנגנון המודיעין הכללי הסורי.

סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה ציטטה מקור ממשלתי שאמר כי בסבב השיחות, המתואם על ידי ארצות הברית, תדגיש סוריה את מחויבותה הקבועה להשבת הזכויות הלאומיות שאינן נתונות למשא ומתן.

לדבריו, השיחות יתמקדו בחזרה להסכם אי־ההפרדה והפסקת האש משנת 1974, כדי להבטיח את נסיגת הכוחות הישראליים לאזור החיץ שהוגדר באותו הסכם, במסגרת הסדר ביטחוני שיבטיח את הריבונות הסורית המלאה וימנע התערבות זרה בענייניה הפנימיים של סוריה.

גורם סורי הביע תקווה, בשיחה עם סוכנות הידיעות אי־פי, כי השיחות בפריז יובילו להסכם ביטחוני שיתרום להרגעת המתיחות בין שתי המדינות ולהגברת היציבות בדרום סוריה.