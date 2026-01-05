במהלך חנוכת מרכז המבקרים החדש באתר "החומה הרחבה" שבמרכז הרובע היהודי בירושלים, קרא שר המורשת עמיחי אליהו להתמודדות נחושה עם גורמי טרור בפזורה הבדואית, וטען כי "הטרור הבדואי מסוכן לא פחות מהטרור הג'יהאדיסטי".

"בשירותי הצבאי הכרתי לא מעט בדואים הנאמנים למדינה ולחוקיה", פתח השר אליהו, "אך הטרוריסטים מביניהם מסכנים את מדינת ישראל לא פחות מאשר הג'יהאדיסטים של החמאס. מדובר במחבלים בעלי תעודת זהות כחולה, שמחזיקים נשק צבאי גנוב ומבלים בזמנם הפנוי בקיני הטרור של חברון, רמאללה ושכם".

השר הוסיף: "חזקיהו המלך לא חיכה שסנחריב יגיע. הוא בנה חומה לפני. גם אנחנו צריכים לבנות חומה של הרתעה ואכיפה. צריך להפעיל על גורמי הטרור הבדואי את אותם אמצעים שמפעילים כנגד מחבלי החמאס והג'יהאד האיסלאמי".

מנכ"ל החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, הרצל בן ארי, אמר: "אחרי שנים של תכנון ועבודה, אנחנו גאים להנגיש לציבור את אחת התגליות הארכיאולוגיות החשובות בירושלים. המבקרים יוכלו לרדת לעומק האתר ולחוות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת את סיפור המצור והנס של הצלת ירושלים".