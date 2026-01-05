רבה של קרית ארבע-חברון, הרב אברהם יצחק שוורץ, בירך היום (שני) על החלטות מועצת הרבנות הראשית בנוגע לחיזוק תחום הכשרות. לדבריו, מדובר בעמדה איתנה וערכית.

"אנחנו מבקשים לחזק את הרבנים הראשיים לישראל ואת חברי מועצת הרבנות הראשית על עמידתם האיתנה לניהול ענייני הכשרות והרבנות בישרות ובאחריות", כתב הרב שוורץ בהודעה שפרסם.

הרב שוורץ מתח ביקורת חריפה על תפקוד אגף השחיטה ברבנות הראשית. "המצב בו אגף שחיטת חוץ לארץ לא מנוהל מספר שנים, לצד זה שהוראות הרבנים להוציא מפקחים לבתי מטבחיים גם לא מתקיים מספר שנים - הוא מציאות בלתי נסבלת".

עוד הוסיף הרב שוורץ, "המצב הבלתי נסבל שפקידים מנהלים את מערך הכשרות על דעת עצמם חייב להשתנות."

בהמשך דבריו, קרא למינוי מנכ"ל לרבנות הראשית, אשר יפעל למימוש החלטות מועצת הרבנות והרבנים הראשיים. "הרבנות הראשית לא נחלקה למפלגות ומשרתת את כלל ישראל. זה הזמן שכל אנשי הציבור יתכנסו ויבחרו מנכ"ל לרבנות הראשית שרואה את מלאכתו כמלאכת קודש להוציא לפועל את החלטות מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים. רק מימוש מלא של החלטות מועצת הרבנות על ידי פקידי הרבנות הוא הדרך להרמת קרנה של הרבנות הראשית".