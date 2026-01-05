כבר שש שנים כמעט נמצא דני אבדיה בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA. לאחרונה אבדיה משתפר ממשחק למשחק ומראה יציבות גדולה בכל הקשור לכמות הנקודות שהוא קולע כשהוא מוביל את קבוצתו, פורטלנד בלייזרס לעונה נפלאה בדרך אולי להשגת הכרטיס לפליי-אין.

הערב (שני) התצוגות הגדולות של אבדיה העניקו לו פרס אישי ויוקרתי, כזה שמעולם לא קיבל אף שחקן ישראלי בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

היה זה כשאבדיה נבחר לשחקן השבוע במערב, לאחר שזה הוביל את פורטלנד לשלושה ניצחונות אל מול הפסד אחד, תוך שהוא מעמיד ממוצעים אדירים ולא נתפסים של 26.8 נקודות למשחק, 8.3 ריבאונדים ו-9.8 אסיסטים למשחק.

את השבוע הטוב בחייו ככל הנראה, פתח אבדיה בניצחון בתוצאה 125:122 על דאלאס כשסיים עם 27 נקודות, הוריד 11 כדורים חוזרים ומסר לחבריו 9 אסיסטים, המשיך עם משחק שיא מול ניו אורלינס בו קלע 34 נקודות ומסר 11 אסיסטים לצד 7 כדורים חוזרים, והסתיים עם ניצחון מרשים על סן אנטוניו אותו סיים עם טריפל דאבל שכלל 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, כולל שלשת קלאץ' ענקית.

אבדיה למעשה הוא השחקן ה-14 אי פעם של פורטלנד שזוכה בתואר זה, כאשר הוא מצטרף לשמות הגדולים ביותר בעולם שזכו בכבוד זה, מוקדם יותר העונה, כששחקנים כמו ויקטור וומבניאמה, יאניס אנטטוקומפו, שיי גילג'ס אלכסנדר, ניקולה יוקיץ' ולוקה דונצ'יץ', היו מי שזכו בתואר זה לפני אבדיה העונה.

האם אבדיה ייכנס לדפי ההיסטוריה כשיהפוך בקרוב לשחקן הישראלי הראשון שמשחק באירוע האולסטאר של ה-NBA?