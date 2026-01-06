מועצת הרבנות הראשית לישראל התכנסה השבוע לישיבה מיוחדת שעסקה במשבר החמור במערך הכשרות ובחיזוק יכולות האכיפה.

הישיבה התקיימה בעקבות מצוקה תפקודית בשל מחסור במומחים בתחומים קריטיים, כמו גם הצורך במענה נרחב לתופעת זיופי הכשרות.

במהלך הישיבה הוחלט לדרוש ממנכ"ל הרבנות להשיב לאלתר את שלושת אנשי המקצוע הבכירים: האגרונום ד"ר עקיבא לונדון ממחלקת מצוות התלויות בארץ, הרב חגי בר גיורא ממחלקת חרושת ומפעלי מזון, והרב ראובן אלמליח ממחלקת שחיטת חו"ל. לדברי חברי המועצה, "ביצוע מיידי של הנחייה זו נדרש לצורך הבטחת רציפות תפקודית, מענה מקצועי הולם ושמירה על רמת הכשרות באחריות הרבנות הראשית".

במקביל, אישרה המועצה צעדים דרמטיים לחיזוק יחידת הפיקוח והאכיפה. בין ההחלטות: הסמכת מפקחים לפעול גם בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת וימי חול המועד, ללא צורך באישור מקדים, לצורך פיקוח על בתי אוכל הפעילים בזמנים אלו.

בנוסף לכך, אושרה גישה מחודשת של היחידה למרשם האוכלוסין - כפי שהיה נהוג בעבר - ככלי עזר חקירתי, וכן חיבור למערכת "מגד שמים" של מחלקת היבוא, לשם איתור זיופי כשרות במוצרים מיובאים בזמן אמת.

עוד הוחלט לאפשר ליחידה לפעול גם מול בתי עסק בעלי תעודת כשרות, במקרה של רשלנות חמורה שלא אותרה על ידי הרבנות המקומית. המועצה קראה גם לתיקון מיידי של חוק איסור הונאה בכשרות, כך שיאפשר הגשת כתבי אישום והטלת קנסות גם על יבואנים, ויכלול הגדרה מרחיבה של "בית אוכל" שתכלול גם עסקים ללא ישיבה, כמו קייטרינג ומחסנים.