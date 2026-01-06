מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו תקף בחריפות את מערכת המשפט בישראל במהלך נאום שנשא בישיבת 'נתיבות אביעזר' בירושלים.

"היו כאלו שחשבו ששופטי הערכאות כביכול האמת מנחה אותם, וכל מיני בדיות וסיפורי כזב על ישרותם ומהימנותם", אמר הרב לנדו.

"כעת גם אחרוני המאמינים בהם נוכחו שאין בינם לגדולי הרמאים ולא כלום - רק השקר, הקנאה, התאוה והכבוד הוא לחם חוקם ומנת חלקם. פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר".

הרב הוסיף כי "אנחנו, לומדי התורה, לא מופתעים, כי תמיד כך היה. כל אמונות השווא והשקר נעלמים כענן כלה וכחלום יעוף".

במהלך נאומו, תיאר הרב לנדו תחושת מצור: "רודפים אותנו, מצרים את צעדנו, מערימים עלינו קשיים שונים ומשונים". עם זאת, הוא הדגיש כי "את התורה לא נעזוב לעד. אף אחד בעולם לא יוכל לנתק אותנו מן התורה הקדושה".

הרב קרא לקהל שומעי לקחו "לחזק ולהתחזק" בלימוד התורה, תוך שהוא מצטט: "אנחנו נחזק את האמת והשקר יתפוגג ויעלם. שפת אמת תיכון לעד, וייסכר פי דוברי שקר".