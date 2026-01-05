ניצול מהפיגוע שאירע בעפולה בשבוע שעבר ערך הערב סעודת הודיה בביתו בעיר בהשתתפות מציליו וראש העיר אבי אלקבץ.

במפגש השתתפו מתנדבי 'הצלה' משה דאקס ויוסי פרבר שהיו מהראשונים להגיע לזירת הפיגוע. השניים העניקו לפצוע טיפול רפואי מציל חיים בדקות הקריטיות הראשונות.

הניצול, שקיבל את פני המתנדבים אמר כי "רק בדיעבד הבנתי עד כמה כל שנייה הייתה קריטית. אני מודה לכם שליוויתם אותי לא רק בזירה, אלא גם בבית החולים ובתמיכה למשפחה. קיבלתי את החיים במתנה".

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, שיבח את המתנדבים. "האירוע הזה הוא הוכחה חיה לחיוניות של זמני תגובה מהירים. השילוב בין ציוד מתקדם למתנדבי הצלה המסורים הוא מה שהציל כאן חיים. כך נראית הצלת חיים בזמן אמת".

מנכ"ל 'הצלה' הרב יעקב יוזף: "המפגש הזה ממחיש את ה'למה' מאחורי העשייה שלנו. כל ההשקעה הלוגיסטית, הציוד, רכבי החירום והפריסה הרחבה מתנקזים לרגע האמת הזה. זו אינה סיסמה - זו מציאות יום יומית של הצלת נפשות. חיבור הישיר בין המתנדבים לבין הניצולים הוא חלק מה-DNA של הארגון, וממחיש הלכה למעשה את הערך העליון של הצלת חיים, לא כסיסמה, אלא כשליחות יומיומית."