ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתמו ביום חמישי הקרוב על הסכם גג ראשון מסוגו ביהודה ושומרון, בהיקף של כ-2 מיליארד שקל לפיתוח קרני שומרון.

ההסכם נחתם בשיתוף המועצה המקומית ורשות מקרקעי ישראל.

במסגרת ההסכם תוקמנה כ-5,774 יחידות דיור בשכונות חדשות שיחברו את קרני שומרון מזרחה עד פאתי עמנואל. התוכנית כוללת הקמת קריית חינוך עם עשרות גני ילדים ובתי ספר, היכל תרבות, קאנטרי קלאב ומרכז מסחרי גדול.

בנוסף לבנייה החדשה, ההסכם כולל השקעה בשדרוג תשתיות קיימות: קרצוף וריבוד מחדש של כבישים בשכונות הוותיקות, הטמנת קווי מתח גבוה תת-קרקעיים, והקמת פארק יישובי בהשקעה של מעל 10 מיליון שקל עם מגרשי ספורט ומתקני פנאי. כמו כן תבוצע הסדרה תחבורתית הכוללת סלילת כבישי גישה חדשים ושבילי אופניים.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, אמר: "מדובר בהסכם היסטורי שמביא לידי ביטוי מדיניות ברורה של התיישבות ובניין ארץ אבותינו, הלכה למעשה. ההשקעה הרחבה בתשתיות ובפיתוח עירוני יוצרת קפיצת מדרגה משמעותית ומאפשרת שילוש של מספר התושבים. נמשיך לפעול לקידום וחתימה על הסכמי גג נוספים ביהודה ושומרון עוד בשנה הקרובה".

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, אמר: "זהו רגע היסטורי ונקודת מפנה אסטרטגית. אנו מניחים את אבן הפינה להפיכתה של קרני שומרון למטרופולין אזורי בשומרון. התוכנית שמה דגש מיוחד על איכות החיים במרחב הציבורי, עם טיילת, פארקים וחיבור תחבורתי ישיר לצירי תחבורה מרכזיים".

קוזניץ הודה לשר כץ, לשר סמוטריץ', לשרת התחבורה מירי רגב ולהנהלת רשות מקרקעי ישראל "על האמון המלא והמחויבות העמוקה לבניינה של קרני שומרון".