נקמה ספורטיבית. פחות משנה עברה מאז הובסה והושפלה מכבי חיפה בדרבי החיפאי על ידי היריבה העירונית המרה הפועל בתוצאה 5:1, תוצאה שגרמה לפיטוריו של ברק בכר מאימון מכבי חיפה.

הערב (שני) שוב נפגשו שתי הקבוצות החיפאיות למשחק במסגרת ליגת העל בכדורגל, כאשר בצד הירוק של חיפה שוב ניצב על הקווים ברק בכר כמאמן ראשי לאחר שזה חזר מהפיטורים כדי להציל את הכבוד האבוד של האלופה לשעבר.

וכך אכן היה.

שני שערים שנכבשו במחצית הראשונה הספיקו לבכר ולמכבי חיפה בכדי להחזיר לעצמם את הכבוד האבוד ולנקום מעט על ההפסד המשפיל והכואב בשלהי העונה שעברה.

הפועל חיפה נאלצה לשחק בפיגור שחקן כבר מהדקה ה-27 ומכבי חיפה ניצלה זאת בכדי לכבוש מרגליו של אזולאי בדקה ה-35 ומלמד שהכפיל רגע לפני הירידה להפסקת המחצית.

הפועל חיפה שניצחה את משחק הדרבי שנערך במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל בכדורגל בעונת 1998/99, בדרך לאליפות היסטורית, לא הצליחה לעשות זאת גם הפעם במסגרת המחזור ה-17 של עונת 2025/26 והדרבי החיפאי שוב נצבע ירוק.