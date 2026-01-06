לוחמי גולני בעזה צילום: דובר צה"ל

לוחם מגדוד 13, חטיבת גולני, נפצע באורח קשה אתמול (שני), כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה. כך עדכן הבוקר (שלישי) דובר צה"ל. עוד נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. אתמול נפצע צוער מגדוד 'גפן' בבית הספר לקצינים באורח קשה כתוצאה מתאונת אימונים בבסיס בצפון הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. לפני כשבועיים נפצע קצין מחטיבת גולני באורח קל כתוצאה מעליית נגמ"ש מסוג נמ"ר על מטען. האירוע התרחש בשכונת ג'נינה בעיר רפיח שבדרום הרצועה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.