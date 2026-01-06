דוח "מצב המדינה לשנת 2025" שפורסם הבוקר (שלישי) על ידי מרכז טאוב מציג תמונה עגומה של החברה הישראלית בצל המלחמה המתמשכת, עם פערים גדולים בין הגידול בהוצאות הממשלה לבין שחיקת השירותים החברתיים הניתנים לאזרח.

על פי הדוח, בשנת 2024 גדל תקציב ההוצאות החברתיות בכ-38 מיליארד שקלים והגיע לכ-400 מיליארד שקלים. מדובר בגידול שנבע כמעט כולו מהוצאות ישירות הקשורות למלחמה, כולל תשלומי מילואים (שהגיעו לכ-26 מיליארד ש"ח) וטיפול בנפגעים.

עם זאת, חלקו של התקציב החברתי מתוך סך הוצאות הממשלה צנח ל-59% בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2013. בהשוואה בינלאומית, ההוצאה החברתית בישראל (כ-20% מהתמ"ג) נמוכה משמעותית לעומת המדינות המפותחות.

הצורך בשירותי רווחה גובר: בין השנים 2023 ל-2025 נרשם זינוק של 465% במספר הזכאים בתוכנית נפגעי פעולות איבה, כאשר כ-92% מהם הוכרו בגין פגיעה נפשית. למרות זאת, המערכת שאמורה לטפל בהם נמצאת במשבר כוח אדם חמור. נכון לאוגוסט 2025, חסרים במערכת כ-1,333 עובדים סוציאליים, כ-18% מהתקנים אינם מאוישים, והמצב חמור במיוחד ברשויות עניות ובאזורים שפונו במהלך המלחמה.

בנוסף, הדוח מצביע על הידרדרות בתחום הדיור הציבורי: בעשור האחרון הצטמצם מלאי הדירות ב-18%, בעוד שמספר הממתינים לדירה זינק ב-67%, עם זמן המתנה ממוצע של כמעט שלוש שנים. תקציב השיכון ירד לשפל של 0.7% מתקציב המדינה.

בגזרת שוק העבודה, האבטלה אומנם נמצאת בשפל היסטורי (2.9%), אך השכר הריאלי של השכירים נשחק, ופריון העבודה נותר נמוך בהשוואה לעולם.