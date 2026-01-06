יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, ממשיך להכין את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ולפי ההצעה, כל ממשלה שתיבחר תוכל למנות יועץ משפטי חדש.

בעיתון "ידיעות אחרונות" דווח כי המהלך המוצע מציע שינוי משמעותי במנגנון המינוי של היועץ המשפטי, כיום מתמנה יועץ משפטי לממשלה לכהונה בת שש שנים שאינה תלויה במערכת הבחירות ובחילופי הממשלות.

רוטמן מציע כי כהונת היועץ המשפטי תחל מרגע מינויו ועד כינונה של ממשלה חדשה, כאשר הממשלה החדשה תוכל למנות יועץ משפטי ביומה הראשון או להאריך את כהונתו ב-100 ימים נוספים עד להחלטה אם למנות יועץ אחר או להשאיר את המכהן בתפקיד.

לפי הצעת החוק, היועץ המשפטי לממשלה שייבחר לאחר פיצול התפקיד ימונה על ידי הממשלה, בהמלצת שר המשפטים וראש הממשלה. בנוסף, ידרשו תנאים נדרשים לתפקיד, כגון בעלות כישורים לשופט עליון ויכולת משפטית גבוהה.

בהצעת רוטמן לא תיקבע מגבלת גיל ליועץ המינוי, ומגבלות צינון לחיים הפוליטיים יכללו רק את חברותו של המועמד בגוף בוחר של מפלגה.

באשר להעברה מכהונה או השעיה, ח"כ רוטמן אימץ את הצעת שר המשפטים לשעבר פרופ' דניאל פרידמן, לפיה הממשלה תהיה רשאית להעביר את היועץ המשפטי מכהונתו או להשעותו, במידה ויתגלו חילוקי דעות מהותיים בין היועץ לבין הממשלה, שמקשים על שיתוף פעולה יעיל.