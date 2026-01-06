ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להצניח את עופר וינטר לראשות הרשימה של סמוטריץ' לבחירות. כך מדווח שחר גליק בגלי צה"ל.

בדיווח נאמר כי בלשכת רה"מ רואים בסקרים הפנימיים שהציונות הדתית מתקשה בקביעות לצלוח את אחוז החסימה. "נתניהו דן עם אנשיו איך עוזרים 'לג'ינג'י' והעלה בכמה דיונים את האפשרות לדחוק בסמוטריץ' לפנות את המקום הראשון", נאמר.

אחד המתווים שהועלו: וינטר יקבל את מקומות 1,7,8 ברשימה המשותפת וסמוטריץ' יקבל את תפקיד השר הבכיר בממשלה הבאה.

גליק מציין בדיווח כי סמוטריץ' לא משתף פעולה עם דיונים בנושא כרגע וכי וינטר גם הוא מתעקש לרוץ לבד. נתניהו אמר על שניהם בשיחות סגורות: "עד הבחירות נדאג שהם יתיישרו".

בליכוד הגיבו לדיווח בגלי צה"ל: "חייבים להודות, הדימיון והיצירתיות שלכם מצליחים להפתיע אפילו אותנו וזה בהחלט לא פשוט".

לשכת שר האוצר מסרה "בבחירות הקודמות הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ הובילה את המחנה שמימין לליכוד להישג חסר תקדים של 14 מנדטים, ההישג שהביא את הימין לשלטון. לאור ההשגים חסרי התקדים של הציונות הדתית בקדנציה הזו - בהובלת המלחמה, בהתיישבות, בכלכלה, בעלייה ובנתינת הגב הכלכלי לחיילי המילואים - היא תשחזר בע"ה את ההישג ואף תעבור אותו. אנחנו ממליצים למפלגות או למי שחולמים על פוליטיקה לעסוק בעשייה לטובת אזרחי ישראל ולא בתדרוכים ופנטזיות של פוליטיקה קטנה".

עופר וינטר מסר "בזמן שחמאס וחיזבאללה עדיין על הרגליים, בזמן שהאויב מרים ראש ביו"ש ובזמן שהגבולות בירדן ובמצרים פרוצים להברחות, אני סבור שיש לעסוק יותר בביטחון ישראל וסגירת הגבולות ופחות בפוליטיקה וסגירת רשימות. לעניין הנטען בפרסום - לא היה ולא נברא ואיני עוסק בשמועות פוליטיות בשום צורה".