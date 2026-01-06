הוצאת הכרישה המתה מהים צילום איליה בסקין, רשות הטבע והגנים; סטילס: RAN GOLAN

כרישה עפרורית בהריון נמצאה אתמול ללא רוח חיים סמוך לתחנת הכוח בחדרה, לאחר שהייתה לכודה בחוטי דיג. נסיבות מותה נבדקות.

הדיווח על מציאת הכרישה התקבל בתחנת מוריס קאהן לחקר הים וביחידה הימית של רשות הטבע והגנים על ידי עמותת כרישים בישראל. ד"ר לי ליבנה, המובילה את מחקר הרבייה של הכרישים, הגיעה למקום ומצאה את הכרישה, קרס דיג גדול בפיה, מחובר לכבל מתכת באורך של כ-2.5 מטרים וחבל ניילון באורך כ-100 מטרים.

הכרישה שאותרה סמוך לחדרה צילום: RAN GOLAN

בהנחיית החוקרים, הוציאה צוות החוקרים את הכרישה מהמים והעבירה אותה לנתיחה שלאחר המוות. במהלך הנתיחה, שבוצעה על ידי ד"ר ליבנה ונעמה אלון, סטודנטית לחוג לביוטכנולוגיות כחולות וחקלאות ימית מקיימת, נמצא כי מדובר בכרישה עפרורית באורך 3.17 מטר ובמשקל של כ-200 קילוגרם. כמו כן, נמצא כי הכרישה הייתה בהריון, ושבעה ולדים היו ברחמה, מהם ארבעה זכרים ושלוש נקבות.

בנתיחה נמצא כי בקיבתה של הכרישה היה קרס תפוס עם דג טרי, ככל הנראה ששימש כפתיון לדיג. הממצאים מעידים על שימוש בציוד דיג כבד, המשמש לדיג בים העמוק.

בשל המקרה, רשות הטבע והגנים הדגישה כי אוכלוסיות הכרישים בים התיכון נמצאות בירידה משמעותית ומוגדרות כערך טבע מוגן בישראל. חל איסור מוחלט לפגוע בכרישים או להטרידם, וכל מי שעובר על החוק מסתכן בעונש פלילי.