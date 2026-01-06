רבנים בלייקווד שבניו ג'רזי מתחו ביקורת בימים האחרונים נגד השימוש בבינה מלאכותית בטענה כי היא טומנת בחובה "סכנות רוחניות".

לדברי גורמים בקהילה החרדית המקומית, הרבנים התקוממו לאחר שגילו כי שירותי הבינה המלאכותית זמינים דרך מספרי טלפון, שאליהם ניתן לגשת גם מטלפונים ללא חיבור לאינטרנט.

בישראל קיימת 'קומה כשרה' המנוהלת על ידי וועדת רבנים שחוסמת מספרים. בארצות הברית אין מנגנון מקביל למניעת גישה לשירותים אלה - ומכאן חשש הרבנים.

לפי הדיווחים, גדולי התורה דנו זמן רב בנושא שתואר כ"מדאיג ומסיר שינה מעיניהם". השבוע אף התכנסו חלק מהרבנים והחליטו על קיום יום תפילה.

מטרת הכינוס, לדבריהם, נועד לעורר את ההורים והציבור הצעיר להימנע משימוש טלפוני בבינה מלאכותית, שלטענתם כרוך ב"איסורי תורה חמורים ובסכנת התמכרות ותלותיות חמורה".