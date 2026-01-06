עצרת מחאה נגד חוק הגיוס צפויה להתקיים הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים.

משטרת ירושלים מתכוננת לאירוע ותפרוס מאות שוטרים ולוחמי מג"ב באזור כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלום המשתתפים ותושבי העיר.

העצרת תתקיים באזור רחוב בר אילן והרחובות המובילים אליו, בהתאם למתווה שנקבע עם המארגנים.

מאחורי העצרת עומדים פלגים מסוימים בציבור הספרדי ואדמו"רים חסידיים שחלקם קוראים לחסידיהם שלא להשתתף בבחירות. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לא הורתה להשתתף בעצרת.

על פי המשטרה, החל מהשעה 12:00 ועד סיום העצרת ייחסמו לתנועת כלי רכב רחובות סמוכים לרחובות בר אילן וצפניה. רחוב גולדה מאיר ייסגר מצומת שפע לכיוון צומת בר אילן. כתוצאה מכך צפויים עומסי תנועה משמעותיים גם בכניסה וביציאה מירושלים.